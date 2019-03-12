12 Mart Hadi ipucu sorusu cevabı belli oldu. Hadi ipucu sorusu Instagram'dan takipçilerine, "90'lı yılların en popüler dizilerinden Sıdıka ile hafızalara kazınan usta oyuncu hakkında. Bu oyuncu "Avrupa Yakası" adlı dizide de dikkatleri üzerine çekmişti.Peki Jet Sosyete dizisindeki Pelin ve Şennur karakteri desem kim olduğundan emin olur musunuz?" şeklinde yayınladı. Hadi bugün saat 13.15'te Hadi Magazin konseptiyle Özge Ulusoy'un sunumuyla yayınlanacak.
HADİ İPUCU CEVABI
12 Mart Hadi ipucu sorusu cevabı: HASİBE EREN
HADİ İPUCU SORUSU: SIDIKA KARAKTERİNİ CANLANDIRAN OYUNCU HASİBE EREN KİMDİR?
Hasibe Eren, 6 Haziran 1975 tarihinde Almanya'da doğdu. Tam adı Hasibe Özlem Eren'dir. Aslen Kahramanmaraş Elbistan'lı olan Hasibe Eren, lise eğitimini İstanbul'da tamamladı.
İstanbul Üniversitesi'nde Piyasa araştırmaları ve Reklamcılık bölümünü bitirdikten sonra aynı üniversitenin Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü'nden mezun oldu. Öğrenci iken İstanbul Üniversitesi Öğrenci Kültür Merkezi (ÖKM) Tiyatro Kulubü'nde tiyatro oyunları oynamaya başladı.
1996 yılından itibaren , İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları Çocuk-Genç Eğitim Birimi'nde görev yapmakta olan Hasibe Eren, 1997 yılında rol aldığı Atilla Atalay'ın hayali karakteri Sıdıka’yı canlandırdı. Bu dizide Şafak Sezer, Füsun Demirel, Ali Erkazan gibi isimlerle başrolü üstlenen Hasibe Eren, 2006 yılında senaristliğini Gülse Birsel'in yaptığı "Avrupa Yakası" adlı dizide de dikkatleri üzerine çekti. Anlat İstanbul filminde, Külkedisi bölümünde oynadı aynı zamanda bu filmde Ece Hakim'e ve Azra Akın'a oyuncu koçluğu yaptı.
2008 yılında 24 adlı tv kanalında aktüalite programı "Bir Zamanlar Türkiye" adlı programda sunuculuk yaptı.
Hasibe Eren, 2001 yılında reklam ve metin yazarı Togay Kılıçoğlu ile evlendi. 4 Aralık 2007 tarihinde boşandı. Genellikle komedi projeleriyle tanınan Hasibe Eren, 2018 yapımı Jet Sosyete dizisinde hem Pelin hem de Şennur karakterini canlandırıyor.
12 MART HADİ MAGAZİN İPUCU SORUSU CEVABI YAYINLANMIŞTIR
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