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Hadi ipucu sorusu bugün saat 12.30'daki Hadi yarışması için yayınlandı. Hadi ipucu sorusunda "Türkiye’de kadınların istihdama katılma oranı nedir?" sorusu işaret edildi. Hadi Google Play ve Apple Store üzerinden indirilen uygulama ile oynanıyor. Hadi'de son soruyu bilen kişiler arasında büyük ödül eşit şekilde bölüştürülüyor. Peki Türkiye’de kadınların istihdama katılma oranı nedir? 12 Nisan Hadi ipucu sorusu cevabı haberimizde.
HADİ İPUCU SORUSU - 12 NİSAN
hadi bugün 12.30'da!
33 yıldan bu yana kadınların yoksullukla mücadelelerine destek veren Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı, kadınların sosyal ve ekonomik olarak güçlenmeleri için çalışıyor. Kadınlar, eğitim ve mesleki beceri eksikliği, çocuk bakımı gibi aile içi sorumlukları nedeniyle sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamın dışına itiliyorlar. Dolayısıyla gelir dağılımındaki eşitsizlik ve yoksulluk artıyor. Peki Hadiciler Türkiye’de kadınların istihdama katılma oranını biliyor muyuz?@kedv.org.tr ‘den kolayca cevaba ulaşabilirsiniz.
HADİ İPUCU CEVABI: YÜZDE 34
KADIN EMEĞİNİ DEĞERLENDİRME VAKFI HAKKINDA
Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV),1986 yılında kadınların ekonomik durumlarını ve yaşam kalitelerini iyileştirmek amacıyla kurulmuştur. Kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütü olan KEDV, dar gelirli bölgelerde kadınlara ve çocuklara yönelik çalışmalar yapar. Kadınların bireysel ve toplumsal yaşamlarını iyileştirme çabalarını desteklemek, temel ihtiyaçları etrafında organize olarak kapasitelerini geliştirebilecekleri platformlar yaratmak ve çocukların erken çocuk eğitimi olanaklarından yararlanabilmelerini sağlamak üzere faaliyetlerini yürütür. Yerel kadın gruplarına yönelik bireysel ve kolektif kapasite geliştirme ve ekonomik güçlendirme programları uygular, bu gruplara Kadın ve Çocuk Merkezleri kurarak erken çocukluk eğitim hizmetleri sunmaları için destek verir. KEDV, bu faaliyetleriyle her yıl yaklaşık 3000 çocuk ve kadına eğitim ve diğer kapasite geliştirme olanakları sunmaktadır.
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