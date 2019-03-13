13 Mart Hadi ipucu sorusu cevabı belli oldu. Hadi Ailece ipucu cevabı Instagram'dan takipçilerine, "15-21 Mart arasında kutlanan ve insanları tüketici hakları konusunda bilinçlendirmeyi amaçlayan hafta hangisidir" şeklinde soruldu. Hadi bu akşam 19.30'da Hadi Ailece olarak yarışmacılarının karşına çıkacak. Sunuculuğunu ise Ceyda Düvenci yapacak.

HADİ İPUCU CEVABI

Hadi Ailece 19.30 ipucu detayları...

13 Mart Hadi Ailece ipucu sorusu cevabı: TÜKETİCİ KORUMA HAFTASI

HADİ AİLECE İPUCU SORUSU: TÜKETİCİ KORUMA HAFTASI NEDİR?

Tüketici hakları aynı zamanda tüketici sorumluluğunu gerektirmektedir. Sorumluluk bilincinin gelişmediği durumlarda verilen hakların hem değeri anlaşılamamakta, hem de hayata geçirilememektedir. Bu nedenle, Yasaların sizlere tanıdığı hakları kullanmaktan çekinmeyiniz. Bunun ilk şartı da elbette hakları bilmek ve ısrarcı olmaktır.

Üretilen mal ve hizmetler konusunda tam ve eksiksiz bilgiye sahip olduğunuzda, seçimlerinizi ve tercihlerinizi daha sağlıklı yapabilecek ve piyasayı şekillendirebileceksiniz. Üreticilerde sizlerin tercih ve isteklerinize uygun, kaliteli malları, en uygun fiyatla sunmanın yollarını araştıracaklardır. Çağdaş ve modern büyük Türkiye için; Ulusal hedef bilinçli üretim ve tüketim toplumunu oluşturmaktır

13 MART HADİ AİLECE İPUCU SORUSU CEVABI YAYINLANMIŞTIR. HADİ JOKER KODU İSE YAYINLANMAMIŞTIR.