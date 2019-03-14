Hadi ipucu sorusu bugün, Picturephone sisteminden geldi. 14 Mart saat 20.30'daki Hadi ipucu sorusunda yarışmanın Instagram sayfasında paylaşılan video ile birlikte "Picturephone sistemi ilk hangi ülkede kullanılmaya başlandı?" diye soruldu. Hadiciler yarışmada bir adım önde olmak için cevabı araştırmaya başladı. 14 Mart Hadi ipucu sorusu ve cevabı haberimizde...

HADİ İPUCU SORUSU - 14 MART

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Son dönemde internet erişimi teknolojilerinin de gelişmesiyle görüntülü görüşme platformları hayatımızda önemli bir yer edinmeye başladı. Tarihte ücret karşılığında görüntülü konuşmanın 1964 yılında yapıldığını biliyor muydunuz sevgili hadiciler? Peki, Picturephone adı verilen bu sistem ilk hangi ülkede kullanılmaya başlandı?

HADİ İPUCU CEVABI: ABD