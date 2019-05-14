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Hadi ipucu sorusu cevabı 14 Mayıs: TEGV’in sloganı nedir? 12.30 Mini Hadi

Hadi ipucu sorusu, bugün Mini yarışma öncesinde resmi Instagram hesabından duyuruldu. 20.30 Hadi ipucu sorusunda "TEGV’in sloganı nedir?" diye soruldu. İşte 14 Mayıs Hadi ipucu sorusu ve cevabı

Hadi

Hadi ipucu sorusu bugün saat 12.30'daki Mini Hadi için yayınlandı. Hadi ipucu sorusunda "TEGV’in sloganı nedir?" sorusu işaret edildi. Hadi Google Play ve Apple Store üzerinden indirilen uygulama ile oynanıyor. Hadi'de son soruyu bilen kişiler arasında büyük ödül eşit şekilde bölüştürülüyor. Peki 'TEGV’in sloganı nedir? 14 Mayıs Hadi ipucu sorusu cevabı haberimizde.

HADİ İPUCU SORUSU - 14 MAYIS

Mini hadi bugün 12.30'da!

Bugün ipucumuzu çocukların ve ülkemizin aydınlık geleceği için eğitimin gücüne inanan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı @tegv hesabında paylaşıyoruz “Nitelikli eğitim bazı çocukların değil her çocuğun hakkı.” diyerek kodlamadan sanata çağdaş eğitim olanaklarıyla faaliyet gösteren TEGV’in umut dolu sloganını biliyor musunuz?

Siz de TEGV’e destek olmak isterseniz www.tegv.org adresini ziyaret edebilirsiniz

HADİ İPUCU CEVABI: "BİR ÇOCUK DEĞİŞİR, TÜRKİYE GELİŞİR”

TGEV HAKKIDA

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV),başta Suna Kıraç olmak üzere, eğitimin her şeyin başı olduğuna yürekten inanan bir grup sanayici, yönetici ve akademisyenin girişimi ile “devlet tarafından verilen temel eğitime destek olmak” amacıyla 23 Ocak 1995 tarihinde kuruldu.

TEGV, bugün ülkemizin karşı karşıya bulunduğu birçok sorunun temelinde eğitim yetersizliğinin bulunduğu, bu sorunu çözmeden çağdaş uygarlık seviyesine ulaşılmasının mümkün olmayacağı inancı ve buna katkıda bulunmak azmi ve arzusu etrafında birleşen 55 kişilik bir mütevelli heyetiyle kuruldu.

İlköğretim çağındaki çocuklara “okul dışı eğitim desteği” vermeye odaklanan TEGV, yıllar içinde Türkiye’nin eğitim alanında faaliyet gösteren en yaygın sivil toplum kuruluşu oldu. TEGV 2009 yılında Bakanlar Kurulu tarafından “izin almadan yardım toplama” hakkına sahip vakıflardan biri olarak tanındı.

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