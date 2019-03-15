15 Mart Hadi ipucu sorusu cevabı belli oldu. Hadi 12.30 yarışması için ipucu sorusunu Instagram hesabından yayınlandı. "Bugünkü ipucumuz Uluabat Gölü'nün kenarında yer alan şirin bir köy hakkında sevgili hadiciler. Burası Türkiye'de leylek gözlemi yapılan ilk ve tek köy olduğu için 2011 yılında Avrupa Tabiat Mirası Vakfı tarafından Avrupa Leylek Köyü seçilmiş. Bu köyün hangi illimize bağlı olduğuna dair bir bilginiz var mı?" diye soruldu. Hadi 12.30'da yayınlanacak olan yarışmasında tüm soruları bilen takipçilerine 10.000 TL değerindeki ödülü takipçileri arasında bölüştürecek.

HADİ İPUCU CEVABI

Hadi 12.30 ipucu detayları...

15 Mart Hadi ipucu sorusu cevabı: BURSA / Eskikaraağaç

HADİ İPUCU SORUSU: AVRUPA LEYLEK KÖYÜ

Asıl adı Eskikaraağaç olan ve 2011’de Avrupa Tabiat Mirası Vakfı tarafından Avrupa Leylek Köyü seçilen köy, Bursa merkeze sadece 44 km uzaklıkta… Son yıllarda Bursa’nın gözde adreslerinden olan Gölyazı’nın yanıbaşında bulunuyor. Burayı özel kılansa Avrupa’daki leylek köyleri ağının Türkiye’deki tek temsilcisi.

Leylekler köye her haziran ayında gelmeye başlıyorlar ve yavrulama süreçlerini bu köyde tamamlıyorlar. Köyde leylekler için organize edilmiş ve bazıları koruyucu aileler tarafından sahiplenilmiş yuva platformları yer alıyor. Yılda 30-40 leyleği misafir eden köyde ve Uluabat Gölü civarında yapılan çalışmalarla insan etkisine dayalı leylek ölümlerinin en aza indirilmesi hedefleniyor. Uluabat gölündeki balık çeşitliliği ve ıslak meraların doğaya kazandırılmasıyla leyleklerin yiyecek bulabilme sıkıntıları en aza indirilmiş durumda.

15 MART HADİ İPUCU SORUSU CEVABI YAYINLANMIŞTIR. HADİ JOKER ÖDÜLÜ İSE HENÜZ YAYINLANMAMIŞTIR.