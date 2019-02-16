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16 Şubat Hadi ipucu sorusu cevabı belli oldu. Hadi bugün 20.30'da yayınlanacak olan yarışması için ipucu sorusunu, "Hem güzelliklerine hem güçlerine hayran olduğumuz büyük kedilerin en büyüğü hangisi?" şeklinde instagram hesabından yayınladı. 20.000 TL değerinde para ödülü olacak olan yarışmanın sunuculuğunu ise Müge Boz yapacak.
HADİ İPUCU CEVABI
Hadi Belgesel Gecesi yarışma detayları
16 Şubat Hadi ipucu sorusu cevabı: KAPLAN
Ödül ise; 20.000 TL
HADİ İPUCU SORUSU: KEDİLERİN EN BÜYÜĞÜ KAPLAN
Kaplan (Panthera tigris),kedigiller (Felidae) familyasından etçil bir memeli hayvan türü ve büyük kediler ailesinin dört üyesinden biri süper yırtıcıdır. Hint alt-kıtası dünyada yaşayan vahşi kaplanların %80'ine ev sahipliği yapmaktadır. Kuzeyde Sibirya, güneyde Hindistan ile Malakka yarımadası arasındaki bölgelerde bulunur. Günümüzde sadece 5 alttür bulunmaktadır.
Çoğu kaplan kamuflajlarının uygun uyum sağladığı ve hızlı veya daha çevik avları yakalamalarının daha kolay olduğu ormanlarda ve otlaklarda yaşar. Hindistan'da, Türkiye'de, (Türkiye'de 1970'ten beri sadece 3 kez görüldü.) Çin'de neredeyse tüm Asya'da yaşarlar. Büyük kediler arasında sadece kaplan ve jaguar iyi yüzücülerdir. Kaplanlar sık sık su birikintilerinde, göllerde ve nehirlerde yıkanırlarken bulunurlar. Kaplanlar yalnız avlanırlar ve birincil olarak geyik, yaban domuzu, gaur, ve manda gibi orta ve büyük boyutlu otçullarla beslenirler. Buna rağmen arada sırada küçük avları da yakalarlar..
Kaplanların tek ciddi avcısı onları sıkça postu için yasadışı bir şekilde öldüren insandır. Aynı zamanda kemikleri ve neredeyse tüm vücut parçaları geleneksel çin tıbbında ağrı kesiciden afrodizyaklara kadar değişen bir alan için kullanılır. Kaçak avlanma ve ortamlarının yok olması kaplanların sayılarını büyük oranda azalttı. Bir yüzyıl önce dünyada 100 000'den fazla kaplan varken bugün bu sayı 2500 üreyebilen bireyi geçmez. Hiçbir kaplan nüfusu 250 üreyebilen üyeden fazlasına sahip değil.[1]. Tüm kaplan alt türleri tehlike altındaki türler listesinde yer almaktadır.
HADİ JOKER KODU
16 Şubat Hadi joker kodu henüz yayınlanmamıştır.
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