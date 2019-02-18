18 Şubat Hadi ipucu sorusu cevabı belli oldu. Hafta içi hergün saat 12.30'da yayınlanan Hadi ipucu sorusu Instagram hesabından, İpucumuz unutulmaz bir Yeşilçam sahnesinden geliyor.Tarkan film serisinde dev ahtapotun Tarkan'ı öldürmeye çalıştığı sahneyi hatırlıyor musunuz sevgili hadiciler? Peki bu sahnenin yer aldığı filmle ilgili neler biliyoruz" diye soruldu. Hadi bugün 12 soruyu bilen takipçilerine 10.000 TL değerindeki para ödülünü bölüştürecek.

HADİ İPUCU CEVABI

Hadi 12.30 yarışma detayları

18 Şubat Hadi ipucu sorusu: Tarkan: Viking Kanı

Ödül ise, 10.000 TL

HADİ İPUCU SORUSU: TARKAN FİLMİNİN ÜNLÜ AHTAPOT SAHNESİ NASIL ÇEKİLMİŞTİR?

“Tarkan: Viking Kanı” filmini bilmeyeniniz yoktur. Sezgin Burak‘ın çizgi romanından uyarlanan eser, özellikle “Camgöz” isimli ve çizgi romanda yer almayan fantastik bir ahtapotun arz-ı endam ettiği o meşhur sahneleriyle de akıllara kazınmıştır. Tahmin edebileceğiniz gibi o dönemde bu tür bir sahneyi çekmek oldukça zor ve zahmetli bir işti. Fakat film ekibi tüm zorluklara ve aksiliklere rağmen sözkonusu sahneleri çekmeyi başarmıştır. Gelin o meşhur sahnelerin ardında neler olup bittiğine hep birlikte bir bakalım.

Yaratığın nasıl görünceğine karar verildikten sonra, Ertem Eğilmez‘in prodüksüyon ekibi Bayrampaşa'daki bir plastik fabrikasına gider ve oradaki görevlilerden çekmekte oldukları film için dev bir ahtapot yapmalarını isterler. Bu istek üzerine fabrikada, plastikten dev bir ahtapot yapımına girişilir.

Gerçekçi görünmesi adına ahtapotun kollarına tek tek spiraller bile takılır. Ne var ki bu kolların hareket etmesini sağlayan herhangi bir mekanizma tasarlanamaz.

Film ekibi, bu sorunu da insan gücüyle aşmaya karar verir ve birkaç dalgıç kiralar. Zira izlediğimiz sahnelerde ahtapotun kollarını işte bu dalgıçlar hareket ettirmektedir. Sorunlar aşılıp, her şey hazır hale gelince ahtapot bir kamyonla Bodrum‘a taşınır ve denize bırakılır. Tabi dalgıçlar da peşinden. Teknelere saldıran ünlü ahtapotumuz işte budur.

Ama işin daha matrak bir yanı da var. Su altı sahnelerinde Kartal Tibet ile ahtapotun boğuşmaları gerekmektedir. Ancak o dönemde su altı kamerası nerede?! Hal böyle olunca ekibin aklına dahiyane bir fikir gelir ve ahtapotu tekrar bir kamyona yükleyip doğruca İzmir Efes Oteli‘ne götürürler.

Zira otelin havuzunun altında bir de bar vardır. Buradaki müşteriler bir yandan içkilerini yudumlarken bir yandan da yüzenleri izleyebilmektedir. İşte Tarkan ile Ahtapot arasında geçen tüm o boğuşma sahneleri bu havuzda yaşanır. Kameramana da bardan doğru bu ilginç sahneleri kayda almak kalır.

HADİ JOKER KODU

18 Şubat Hadi joker kodu henüz yayınlanmamıştır