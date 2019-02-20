20 Şubat Hadi ipucu sorusu cevabı belli oldu. Canlı Bilgi Yarışması Hadi bugün saat 12.30'da yayınlayacak olan yarışmasının ipucu sorusunu, "Ali Haydar ile Hanım karakterlerinin işte ve aşkta ikinci baharı yaşamalarını konu edinen İkinci Bahar dizisini hatırlıyoruz değil mi? Peki 3 sezon izleyicilerini ekranlara kilitleyen bu efsane dizi hakkında neler biliyoruz? Mesela usta oyuncu kadrosu desek?" şeklinde yayınladı. Hadi bugün 10.000 TL değerindeki soruyu tüm soruları bilen yarışmacıları arasında bölüştürecek.

HADİ İPUCU CEVABI

20 Şubat Hadi ipucu cevabı: Türkan Şoray- Şener Şen

HADİ İPUCU SORUSU: İKİNCİ BAHAR USTA OYUNCU KADROSU

Türkan Şoray: Hanım

Şener Şen: Ali Haydar

Tarık Papuççuoğlu: Vakkas

Nedim Saban: Medet

Yasemin Çonka: Melek

Devin Özgür Çınar: Cennet

Güven Hokna: Neriman

Nurgül Yeşilçay: Gülsüm

20 Şubat Hadi ipucu sorusu ve cevabı yayınlandı. Hadi joker ise henüz yayınlanmamıştır.