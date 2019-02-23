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Hadi ipucu sorusu bu akşam saat 22.00'daki yarışma için yayınlandı. Hadi ekibinin sosyal medya hesaplarından duyurduğu soru, Süper Lig'teki ara transfer döneminin önemli haberleri arasında yer alan transferden geldi. Hadi ipucu sorusu "Türk ve Alman milli takımlarının çeşitli yaş kategorilerinde yer almış, bu sezon devre arasında Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye transfer olan futbolcu kimdir?" şeklinde. İşte Hadi ipucu cevabı
HADİ 1000 İPUCU SORUSU
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Fanatik hadiciler hazırsa ipucumuz geliyor...
Türk ve Alman milli takımlarının çeşitli yaş kategorilerinde yer almış, bu sezon devre arasında Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye transfer olan futbolcu kimdir biliyor muyuz?
HADİ İPUCU CEVABI: TOLGAY ARSLAN
TOLGAY ARSLAN KİMDİR?
Tolgay Ali Arslan 16 Ağustos 1990'da Paderborn'da doğdu. Devre arasında Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer oldu.
Futbola 4 yaşında doğduğu şehrin takımlarından SC Grün-Weiß Paderborn'da başladı. 2003'te ise Borussia Dortmund altyapısına transfer oldu. C-Genç takımda oynamaya başlayan Arslan, 2007-08 sezonunda Dortmund'un U-19 takımında 21 maçta forma giyip 4 gol kaydetti. 2008-09 sezonu Arslan'ın kendini gösterdiği sezon oldu. 26 maçta 30 gol kaydederek U-19 Batı liginde şampiyon oldular. Arslan, ligin de gol kralı oldu. Final maçlarında da forma giyen Arslan, Dortmund ile Almanya U-19 ikinciliğini kazandı.
Nisan 2009'da Romanya ile oynanacak iki hazırlık maçı için Türkiye U-19 kadrosuna çağrıldı ve iki maçta da forma giydi. Eylül 2010'da ise iki Avrupa Şampiyonası eleme maçı için Türkiye 21 yaş altı millî futbol takımı kadrosuna dahil edildi ve birinde ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Şubat 2011'de Türkiye A2 millî takımına çağrılsa da sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
Mart 2011'de ise Almanya U-20 teklifini kabul etti ve Polonya karşısında oynanan hazırlık maçında ikinci yarıda oyuna dahil oldu.
Şubat 2014'te ise Türkiye millî futbol takımının İsveç ile oynayacağı hazırlık maçı kadrosuna Fatih Terim tarafından davet edildi.
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