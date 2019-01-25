Hadi ipucu sorusu 25 Ocak 12.30 yarışması için, Instagram sayfası üzerinden yayınlandı. Hadi ipucu sorusu "Hidroklorik asidin halk arasındaki ismi nedir?" şeklinde açıklanırken, Hadiciler yarışmada bir adım önde olmak için ipucu sorusunun cevabını araştırıyor. Hadi oyunu mobil uygulama olarak canlı şekilde oynanıyor. Oyun Haftaiçi her gün 12.30 - 20.30'da hafatsonu ise sadece 20.30'da düzenleniyor. 25 Ocak Hadi ipucu sorusu cevabı yani Hidroklorik asidin halk arasındaki ismi haberimizde.

HADİ İPUCU: HİDROKLORİK ASİDİN HALK ARASINDAKİ İSMİ NEDİR?

hadiciler, ipucumuz geliyor!

Banyo ya da tuvalet fayanslarının temizliği ve parlatılmasında kullanılan Hidroklorik asidin halk arasındaki ismi nedir? Yanıtları yoruma alalım ve hatırlatalım: hadi bugün 12.30’da, sakın kaçırmayın hadiciler!

#video#https://www.instagram.com/p/BtDCtd0gS95/#

HADİ İPUCU CEVABI: TUZ RUHU

HİDROKLORİK ASİT NEDİR?

Hidroklorik asit (HCI),hidrojen ve klor elementlerinden oluşan, oda sıcaklığı ve normal basınçta sıvı halinde bulunan kimyasal bir bileşik. Halk arasında tuz ruhu olarak da bilinir. 9. yüzyılda simyacı Cabir bin Hayyan tarafından keşfedildi ve sonrasında simya alanında kullanıldı. Sanayi Devrimi sırasında, sanayideki önemi keşfedilen asit, önce Leblanc işlemi, sonrasında Solvay işlemi ile sanayi alanında üretilmeye başladı. Hidroklorik asit, tarihte yeni kolaylıkların keşfinde önemli roller üstlendi. Günümüzde PVC'den demir-çeliğe, organik madde üretiminden gıda sektörüne kadar hemen hemen tüm alanlarda hidroklorik asit kullanılmaktadır.

Hidroklorik asit, sağladığı kolaylıkların yanında, zehirli bir maddedir ve insan dokuları başta olmak üzere çoğu yüzeye büyük tahribat verir. Bu nedenle bu asit ile çalışılırken güvenlik önlemleri en üst düzeyde tutulmalıdır. Asit, toksik olmasının yanında, gözler ve deri için tahriş edicidir, deride yanıklara neden olmaktadır ve solunum sistemi için tahriş edici özellik taşımaktadır. Hidrojen klorür, normal koşullarda -27.32 °C'de erir, 110 °C'de kaynar. Hidroklorik asidi elde edebilmek için öncelikle hidrojen klorür gazınının elde edilmesi gerekir.