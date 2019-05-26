26 Mayıs Hadi ipucu sorusu cevabı belli oldu. Hadi ipucu sorusunu Instagram'dan, "Müzikleri ve Tom Hanks'in muhteşem oyunculuğu ile sinema tarihinde bir başyapıt sayılan, 1994 yapımı bir film hakkında sevgili hadiciler. "Jenny ve ben köfte ve patates gibiydik" repliği ile hafızalara kazınan bu film hangisi sizce?" diye yayınlandı.

HADİ İPUCU SORUSU CEVABI

26 Mayıs Hadi ipucu sorusu cevabı: Forrest Gump

FORREST GUMP FİLMİ KONUSU NEDİR?

Forrest Gump, 1986 yılında Winston Groom tarafından aynı adla yayımlanan romandan esinlenerek çekilmiş, 1994 yapımı epik, romantik, komedi-drama dalında bir filmdir. Robert Zemeckis tarafından çekilmiş ve Tom Hanks, Robin Wright, Gary Sinise ve Sally Field başrol oyunculuklarını yapmıştır.

Film, öğrenme güçlüğü yaşayan ancak atletik olarak inanılmaz yeteneklere sahip Forrest Gump'ın, doğum yılı olan 1944 ve 1982 yılları arasında gerçekleşmiş, bazen sadece gözlemlediği, bazen de başkalarına ilham verdiği 20. yüzyılın dönüm noktası olaylarını betimler. Film, esinlenilerek çekildiği Winston Groom'un romanından, Forrest'ın kişiliği ve ele alınan bazı olaylar yönünden farklıdır. Başta Georgia olmak üzere, Kuzey ve Güney Carolina'da, 1993 yıllının sonlarına doğru çekilmiştir. Filmin kahramanını eski arşiv görüntülerine dahil edebilmek ve bazı sahneleri çekebilmek için, gelişmiş görsel efektler kullanılmıştır. Ele alınan sahneleri daha iyi anlatabilmek için, dönemlerin ruhuna uygun kapsamlı bir müzik arşivi kullanılmıştır. Film müziğinin ticari baskısı, dünya genelinde 12 milyondan fazla satarak en fazla satan albümler sıralamasına girmiştir.