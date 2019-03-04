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4 Mart Hadi ipucu sorusu cevabı belli oldu. Hadi bugün saat 12.30'da olan yarışması için ipucu sorusunu Instagram'dan, "Bugünkü ipucumuz bağımlılıklarla mücadelesinde 99. yaşını kutlayan Yeşilay’dan geliyor! Yeşilay, pasif içicilik ve sigaranın zararları konusunda dikkat çekici bir uygulamaya imza attı. Sokaklarda göremeyeceğimiz şekilde giyinen kişiler, broşürler dağıtarak pasif içiciliğe ve sigaranın zararlarına dikkat çekmeye çalıştı. Peki bu kıyafet hakkında bize neler söyleyebilirsiniz?" dedi. Hadi bugün 12 soruyu bilen takipçilerine 10.000 TL değerindeki para ödülünü bölüştürecek.
HADİ İPUCU CEVABI
Hadi 12.30 yarışması detayları
4 Mart Hadi ipucu sorusu cevabı: Astronot
HADİ İPUCU SORUSU: YEŞİLAY'DAN ASTRONOT KIYAFETİ!
99 yıldır bağımlılıklarla mücadele eden, Türkiye’nin en köklü sivil toplum kuruluşlarından Yeşilay, bu yıl da Yeşilay Haftası dolayısıyla düzenleyeceği etkinliklerle bağımlılıklardan uzak durmak ve sağlıklı yaşam için “Yeşilaycı olmak için bir nedenim var” diyecek.
Yeşilay, 99. yaş gününü Yeşilay Dünyası ziyaretçileriyle kutluyor. Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk ve Yeşilay gönüllüsü ünlülerin katılımıyla doğum gününü kutlayacak olan Yeşilay, ziyaretçilerine lezzetli ve eğlenceli anlar yaşatacak. Yeşilay, 99. yaş gününü Yeşilay Dünyası ziyaretçileriyle kutluyor. Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk ve Yeşilay çalışanlarının katılımıyla doğum gününü kutlayacak olan Yeşilay, ziyaretçilerine lezzetli ve eğlenceli anlar yaşatacak.
4 MART HADİ İPUCU CEVABI YAYINLANMIŞTIR. HADİ JOKER KODU İSE HENÜZ YAYINLANMAMIŞTIR
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