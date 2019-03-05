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5 Mart Hadi ipucu sorusu cevabı belli oldu. Hadi bu akşam saat 20.30'da yayınlanacak olan Hadi Müzik Gecesi ipucu sorusunı Instagram hesabından, "Bu akşamın ipucu da fizy'den geliyor ? İpucu için hemen fizy’e git, ''Günün Listesi''ndeki 7. şarkıyı seslendiren sanatçıyı not etmeyi sakın unutma" şeklinde paylaştı. Hadi bu akşam tüm soruları bilen takipçilerine 30.000 TL değerindeki para ödülünü bölüştürecek.
HADİ İPUCU CEVABI
Hadi 20.30 ipucu detayları
5 Mart Hadi ipucu sorusu cevabı: Özgün / Aşık
HADİ İPUCU SORUSU: ÖZGÜN'DEN AŞIK
Doydun mu acılara?
Gel o zaman yanıma
Ne bekliyorsun daha
Allah Allah
Saralım yaraları
Geçelim oraları
O gece yarıları
Eyvah eyvah
Git bir gez dolaş, benim gibisini ara bul da
Böyle bir aşık gördün mü hiç İstanbul'da?
Kapına da yatarım
Camına taş atarım
Alırım, kaçarım
Ben seni yaşatırım
Seni üzen olursa
Orayı dağıtırım
Yanına bir daha yaklaşanı yakarım
Kapına da yatarım
Camına taş atarım
Alırım, kaçarım
Ben seni yaşatırım
Seni üzen olursa
Orayı dağıtırım
Yanına bir daha bir daha bir daha
Yaklaşanı yakarım
Doydun mu acılara?
Gel o zaman yanıma
Ne bekliyorsun daha
Allah Allah
Saralım yaraları
Geçelim oraları
O gece yarıları
Eyvah eyvah
Git bir gez dolaş, benim gibisini ara bul da
Böyle bir aşık gördün mü hiç İstanbul'da?
Kapına da yatarım
Camına taş atarım
Alırım, kaçarım
Ben seni yaşatırım
Seni üzen olursa
Orayı dağıtırım
Yanına bir daha yaklaşanı yakarım
Kapına da yatarım
Camına taş atarım
Alırım, kaçarım
Ben seni yaşatırım
Seni üzen olursa
Orayı dağıtırım
Yanına bir daha bir daha bir daha
Yaklaşanı yakarım
Kapına da yatarım
Camına taş atarım
Alırım, kaçarım
Ben seni yaşatırım
Seni üzen olursa
Orayı dağıtırım
Yanına bir daha yaklaşanı yakarım
Kapına da yatarım
Camına taş atarım
Alırım, kaçarım
Ben seni yaşatırım
Seni üzen olursa
Orayı dağıtırım
Yanına bir daha bir daha bir daha
Yaklaşanı yakarım
5 MART HADİ İPUCU SORUSU CEVABI YAYINLANDI. HADİ JOKER KODU FİZY INSTAGRAM HESABINDA YAYINLANACAK
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