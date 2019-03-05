5 Mart Hadi ipucu sorusu cevabı belli oldu. Hadi bu akşam saat 20.30'da yayınlanacak olan Hadi Müzik Gecesi ipucu sorusunı Instagram hesabından, "Bu akşamın ipucu da fizy'den geliyor ? İpucu için hemen fizy’e git, ''Günün Listesi''ndeki 7. şarkıyı seslendiren sanatçıyı not etmeyi sakın unutma" şeklinde paylaştı. Hadi bu akşam tüm soruları bilen takipçilerine 30.000 TL değerindeki para ödülünü bölüştürecek.

HADİ İPUCU CEVABI

Hadi 20.30 ipucu detayları

5 Mart Hadi ipucu sorusu cevabı: Özgün / Aşık

HADİ İPUCU SORUSU: ÖZGÜN'DEN AŞIK

Doydun mu acılara?

Gel o zaman yanıma

Ne bekliyorsun daha

Allah Allah

Saralım yaraları

Geçelim oraları

O gece yarıları

Eyvah eyvah

Git bir gez dolaş, benim gibisini ara bul da

Böyle bir aşık gördün mü hiç İstanbul'da?

Kapına da yatarım

Camına taş atarım

Alırım, kaçarım

Ben seni yaşatırım

Seni üzen olursa

Orayı dağıtırım

Yanına bir daha yaklaşanı yakarım

Kapına da yatarım

Camına taş atarım

Alırım, kaçarım

Ben seni yaşatırım

Seni üzen olursa

Orayı dağıtırım

Yanına bir daha bir daha bir daha

Yaklaşanı yakarım

Doydun mu acılara?

Gel o zaman yanıma

Ne bekliyorsun daha

Allah Allah

Saralım yaraları

Geçelim oraları

O gece yarıları

Eyvah eyvah

Git bir gez dolaş, benim gibisini ara bul da

Böyle bir aşık gördün mü hiç İstanbul'da?

Kapına da yatarım

Camına taş atarım

Alırım, kaçarım

Ben seni yaşatırım

Seni üzen olursa

Orayı dağıtırım

Yanına bir daha yaklaşanı yakarım

Kapına da yatarım

Camına taş atarım

Alırım, kaçarım

Ben seni yaşatırım

Seni üzen olursa

Orayı dağıtırım

Yanına bir daha bir daha bir daha

Yaklaşanı yakarım

Kapına da yatarım

Camına taş atarım

Alırım, kaçarım

Ben seni yaşatırım

Seni üzen olursa

Orayı dağıtırım

Yanına bir daha yaklaşanı yakarım

Kapına da yatarım

Camına taş atarım

Alırım, kaçarım

Ben seni yaşatırım

Seni üzen olursa

Orayı dağıtırım

Yanına bir daha bir daha bir daha

Yaklaşanı yakarım

5 MART HADİ İPUCU SORUSU CEVABI YAYINLANDI. HADİ JOKER KODU FİZY INSTAGRAM HESABINDA YAYINLANACAK