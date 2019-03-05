5 Mart Hadi ipucu sorusu cevabı belli oldu. Hadi bugün 12.30'da canlı yayınlanacak olan yarışmasında çıkacak soruyu Instagram hesabından, "Savaş uçaklarına ne kadar hakimiz sevgili hadiciler? Bu isimlerin başında yer alan kodlar desek siz bize neler söyleyebilirsiniz?" şeklinde yayınlandı. Hadi tüm soruları bilen takipçilerine 10.000 TL değerindeki para ödülünü bölüştürecek.

HADİ İPUCU CEVABI

Hadi 12.30 ipucu detayları...

5 Mart Hadi ipucu sorusu cevabı: Savaş uçağı F-16'nın başında yer alan kod Fighting Falcon demektir.

HADİ İPUCU SORUSU: SAVAŞ UÇAĞI F-16 F NE DEMEK?

Ülke olarak hepimiz F-16 tipi savaş uçaklarını hava kuvvetlerinde aktif rol almasından dolayı yakından tanımaktayız.Peki sürekli ismini duyduğumuz F-16 Savaşan Şahin‘lerin özellikleri nedir?

F-16 tipi savaş uçakları Dünya’da hala kullanılmakta olan savaş uçakları içerisinde en çok üretilen ikinci savaş uçağı olma ünvanına sahiptir.1978 yılında ilk üretildiğinden itibaren havadaki kabiliyet ve başarıları ile hala Avrupa ve NATO ülkelerinin hava kuvvetlerinde aktif olarak rol almaktadır.

5 MART HADİ İPUCU CEVABI YAYINLANMIŞTIR. HADİ JOKER KODU İSE HENÜZ YAYINLANMAMIŞTIR