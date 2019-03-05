5 Mart Hadi ipucu sorusu cevabı belli oldu. Hadi bugün 12.30'da canlı yayınlanacak olan yarışmasında çıkacak soruyu Instagram hesabından, "Savaş uçaklarına ne kadar hakimiz sevgili hadiciler? Bu isimlerin başında yer alan kodlar desek siz bize neler söyleyebilirsiniz?" şeklinde yayınlandı. Hadi tüm soruları bilen takipçilerine 10.000 TL değerindeki para ödülünü bölüştürecek.

HADİ İPUCU CEVABI

Hadi 12.30 ipucu detayları...

5 Mart Hadi ipucu sorusu cevabı: Savaş uçağı F-16'nın başında yer alan kod Fighting Falcon demektir.

HADİ İPUCU SORUSU: SAVAŞ UÇAĞI F-16 F'Sİ NE DEMEK?

F-16 Savaşan Şahin Lockheed Martin üretimi çok amaçlı, tek motorlu jet savaş uçağı. General Dynamics şirketi tarafından, ABD Hava Kuvvetleri için geliştirilmiştir. Hafif avcı olarak tasarlanmış, başarılı birçok amaçlı avcı uçağıdır. Geniş kullanım alanı, olağanüstü manevra kabiliyetiyle kendini kanıtlamış ve başarısıyla birçok ülkeye ihraç edilmiştir. F-16 büyük Batı kökenli avcı projesi sonucunda üretimi 1976 yılında onaylanmıştır. II. Dünya Savaşı sonrası uçaklar içinde MİG-21'den (10,000+) ve F-4 Phantom_II'den (5195) sonra en çok üretilen 3. savaş uçağıdır. Temmuz 2016 itibarıyla 4.573 adet üretilmiştir.

1960'ların sonunda başlatılan LWF (Lightweight Fighter yani Düşük ağırlıklı savaş uçağı projesi) projesi kapsamında General Dynamics firmasının ürettiği ve LWF Projesini kazanan uçaktır. Bugün dünyada 24 ülkenin hava kuvvetleri F-16 savaş uçağının değişik modellerini kullanmaktadır.Günümüzde ABD Hava Kuvvetleri için olmasa da ihracat için geliştirilmiş sürümleri üretilmektedir. 1993 yılında General Dynamics uçak üretim hakkını Lockheed firmasına satmış, Lockheed firması, Martin Marietta firması ile birleşerek Lockheed Martin adını almıştır.

F-16 it dalaşı için sayısız yenileştirmeye girmiş, daha iyi bir görüş için kanopi su damlası şeklinde yapılmış, yüksek G kuvvetiyle yapılan dönüşlerde pilota kolaylık sağlaması için kontrol kolu sağa alınmış ve pilota etki eden G kuvvetini azaltmak için pilot koltuğu arkaya doğru eğik yapılmıştır. Silahları gövde içindeki M61 Vulcan top ve on bir yükleme noktasına takılabilen çeşitli füzelerden oluşmaktadır. Ayrıca 9G'ye dayanabilen ilk avcı uçağıdır. İtiş-ağırlık oranı 1'den yüksek olmamak koşuluyla güçlü tırmanabilmekte ve gerektiğinde dik olarak da hızlanabilmektedir. F-16'nın resmi adı Savaşan Şahin olmasına rağmen, pilotlar ondan Viper diye bahsederler.

F-16'nın ABD Hava Kuvvetleri'nde 2025 yılına kadar serviste kalması düşünülmektedir. F-16'lar ile değiştirilecek F-35 Lightning II uçakları 2011'de servise girmeye başlayacak ve kademeli olarak F-16'lar, F-35 Lightning II uçaklarıyla yer değiştirecektir.

5 MART HADİ İPUCU CEVABI YAYINLANMIŞTIR. HADİ JOKER KODU İSE HENÜZ YAYINLANMAMIŞTIR