6 Mart Hadi ipucu sorusu cevabı belli oldu. Hadi 12.30'da yayınlanacak olan yarışmasının ipucu sorusunu Instagram'dan, "Yunan mitolojisine ne kadar hakimsiniz sevgili hadiciler? Bugünkü ipucumuz güzellik ve aşk tanrıçası olarak bilinen Afrodit'in efsanesinden geliyor. Afrodit'in tanrılar dışında bir ölümlüyle de aşk yaşadığını biliyor muydunuz?" şeklinde sordu. Hadi 12 soruyu bilen takipçilerine 10.000 TL değerindeki ödülü bölüştürecek.

HADİ İPUCU CEVABI

Hadi 12.30 ipucu detayları...

6 Mart Hadi ipucu sorusu cevabı: ADONİS

HADİ İPUCU SORUSU: AFRODİT'İN AŞKI ADONİS

Afrodit ölümlü ve tanrı birçok kişiyle birlikte olduysa da, sadece tanrı Hephaistos ile evlenmiştir. İstemeyerek yaptığı bu evlilik boyunca tanrıça kocasını Ares ile aldatır. Bu yasak ilişkisinden Phobos(Korku),Deimos(Dehşet)[7] ve Harmonia(Uyum)[8]. Diğer önemli tanrı sevgilisi ise Hermes'tir. Bu beraberliğinde Hermaphroditos doğar.[9] Bunun yanı sıra Adonis ve Ankhises ile ilişkileri vardır. Frigya prensesi kılığına girerek ilişki kurduğu Ankhises'ten olan çocuğu Aeneas ve diğer bir başka tanrı çocuğu Eros en ünlü çocuklarıdır.

6 MART HADİ İPUCU SORUSU CEVABI YAYINLANMIŞTIR. HADİ JOKER KODU İSE HENÜZ YAYINLANMAMIŞTIR.