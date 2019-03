7 Mart Hadi ipucu sorusu cevabı belli oldu. Hadi bu akşam Jahrein'in sunuculuğunu yaptığı Hadi1000 gamer için ipucu sorusunu instagram hesabından, "Konsol dünyasının gelmiş geçmiş en iyi oyunlarından biri olan God of War'ı kimler oynuyor sevgili hadiciler? Peki hikayesi yunan mitolojisine dayanan bu oyunun karakterlerini ne kadar tanıyorsunuz?" Hadi1000 gamer oyunu bu akşam tüm soruları bilen takipçilerine 10.000 TL değerindeki para ödülünü dağıtıyor.

7 Mart Hadi ipucu sorusu cevabı: KRATOS

HADİ İPUCU SORUSU: GOD OF WAR KARAKTERİ KİMDİR?

Sparta komutanı Kratos, barbarlarla olan savaşını, kaybetmenin eşiğine gelmiştir. Barbarların Kralı Alrik, Kratos’ un üstüne balyozunu indirmek üzereyken, Kratos şu cümleleri kurar; “Ares, düşmanlarımı yok et ve hayatım senin olsun.” Gök yüzü birden aydınlanır ve Savaş Tanrısı Ares gelir. Tüm Barbarları yok eden Ares, Kratos’ a çok güçlü bir silah olan Blade Of Chaos’u verir. Silahını alan Kratos, kendi hayatının bağışlanmasına karşılık artık Ares’in ordularını yönetecektir. Ares, Kratos’u türlü türlü savaşta kullanmış ve Kratos artık Ares’in kölesi olmuştur. Önüne çıkan her yeri yıkan, herkesi yok eden bir canavara dönüşmüştür. Zaman geçer ve Kratos’un başarılarından memnun olan Ares’ in planlarında Kratos’a kendi köyünü yok ettirmek de vardır. Savaştan ve kandan gözü dönen Kratos, daha sonra hayatının hatasını yapacağı kendi köyüne gider. Köyü yakıp yıkar. Ellerinde Chaos Of Blade ile yapabileceği en kötü şeyi yapar ve karısı ile kızını öldürür. Ben ne yaptım derken yanan köyün külleri Kratos’a yapışır ve Kratos’un derisi kül rengine bürünür ve artık Ghost Of Sparta ismi ile anılır. Aradan geçen zamanda kızını ve eşini öldüren Kratos sürekli kabus görmektedir ve çok pişmandır. Ares’ten intikam alıp yaptıklarını ona ödetmek istemektedir. Tanrıların yardımı ile Pandora’nın Kutusu’nu bulup, Ares’i öldürecek güce kavuşmak için yollara koyulur. Pandora’nın Kutusu’nu bulur ve Ares’i öldürür. Athena bu hizmeti karşılığında ona, Blades Of The Gods silahını verir ve artık Olimpos’un yeni savaş tanrısı olur.

