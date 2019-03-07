- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
7 Mart Hadi ipucu sorusu cevabı belli oldu. Hadi bu akşam Jahrein'in sunuculuğunu yaptığı Hadi1000 gamer için ipucu sorusunu instagram hesabından, "Konsol dünyasının gelmiş geçmiş en iyi oyunlarından biri olan God of War'ı kimler oynuyor sevgili hadiciler? Peki hikayesi yunan mitolojisine dayanan bu oyunun karakterlerini ne kadar tanıyorsunuz?" Hadi1000 gamer oyunu bu akşam tüm soruları bilen takipçilerine 10.000 TL değerindeki para ödülünü dağıtıyor.
HADİ İPUCU CEVABI
Hadi1000 gamer ipucu detayları
7 Mart Hadi ipucu sorusu cevabı: KRATOS
HADİ İPUCU SORUSU: GOD OF WAR KARAKTERİ KİMDİR?
Sparta komutanı Kratos, barbarlarla olan savaşını, kaybetmenin eşiğine gelmiştir. Barbarların Kralı Alrik, Kratos’ un üstüne balyozunu indirmek üzereyken, Kratos şu cümleleri kurar; “Ares, düşmanlarımı yok et ve hayatım senin olsun.” Gök yüzü birden aydınlanır ve Savaş Tanrısı Ares gelir. Tüm Barbarları yok eden Ares, Kratos’ a çok güçlü bir silah olan Blade Of Chaos’u verir. Silahını alan Kratos, kendi hayatının bağışlanmasına karşılık artık Ares’in ordularını yönetecektir. Ares, Kratos’u türlü türlü savaşta kullanmış ve Kratos artık Ares’in kölesi olmuştur. Önüne çıkan her yeri yıkan, herkesi yok eden bir canavara dönüşmüştür. Zaman geçer ve Kratos’un başarılarından memnun olan Ares’ in planlarında Kratos’a kendi köyünü yok ettirmek de vardır. Savaştan ve kandan gözü dönen Kratos, daha sonra hayatının hatasını yapacağı kendi köyüne gider. Köyü yakıp yıkar. Ellerinde Chaos Of Blade ile yapabileceği en kötü şeyi yapar ve karısı ile kızını öldürür. Ben ne yaptım derken yanan köyün külleri Kratos’a yapışır ve Kratos’un derisi kül rengine bürünür ve artık Ghost Of Sparta ismi ile anılır. Aradan geçen zamanda kızını ve eşini öldüren Kratos sürekli kabus görmektedir ve çok pişmandır. Ares’ten intikam alıp yaptıklarını ona ödetmek istemektedir. Tanrıların yardımı ile Pandora’nın Kutusu’nu bulup, Ares’i öldürecek güce kavuşmak için yollara koyulur. Pandora’nın Kutusu’nu bulur ve Ares’i öldürür. Athena bu hizmeti karşılığında ona, Blades Of The Gods silahını verir ve artık Olimpos’un yeni savaş tanrısı olur.
7 MART HADİ İPUCU SORUSU CEVABI YAYINLANDI. HADİ JOKER KODU İSE HENÜZ YAYINLANMADI
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.