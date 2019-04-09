Hadi ipucu sorusu bu akşam saat 20.30'daki Hadi yarışması için yayınlandı. Hadi ipucu sorusunda "1990 Eurovision'da Demet Sağıroğlu ile Kayahan Açar'ın seslendirdiği şarkı nedir?" sorusu işaret edildi. Hadi Google Play ve Apple Store üzerinden indirilen uygulama ile oynanıyor. Hadi'de son soruyu bilen kişiler arasında büyük ödül eşit şekilde bölüştürülüyor. Peki 1990 Eurovision'da Kayahan Açar'ın seslendirdiği şarkı nedir? 9 Nisan Hadi ipucu sorusu cevabı haberimizde.

HADİ İPUCU SORUSU - 9 NİSAN MÜZİK GECESİ

90'lar Müzik Gecesi bu akşam 20.30'da!

Bugünkü ipucumuz 1990 Eurovision Şarkı Yarışması'ndan geliyor sevgili hadiciler. O sene ülkemizi temsil eden isim Kayahan Açar olmuştu. Demet Sağıroğlu ile birlikte şarkıyı seslendiren Kayahan topladığı 21 puan ile Eurovision Şarkı Yarışması’nda 17. olmuştu. Peki bu şarkıyı kimler biliyor?

HADİ İPUCU CEVABI : GÖZLERİNİN HAPSİNDEYİM

GÖZLERİNİN HAPSİNDEYİM HAKKINDA

"Gözlerinin Hapsindeyim", Kayahan Açar tarafından seslendirilen ve 1990 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden şarkı. Şarkı 21 puanla 17. olmuştur. Parçada Kayahan'a geri vokalde Demet Sağıroğlu ve akordiyonda İskender Paydaş eşlik etmiştir.

EUROVISION ŞARKI YARIŞMASI

Eurovision Şarkı Yarışması (İngilizce: Eurovision Song Contest, Fransızca: Concours Eurovision de la Chanson),EŞY veya Eurovision olarak da kısaltılabilir, Avrupa Yayın Birliği üyesi ülkelerin katılımı doğrultusunda 1956 yılından bu yana gerçekleştirilen şarkı yarışmasıdır.

Katılımcı ülkelerin her biri, televizyon ile radyo aracılığıyla kamuoyuna gösterilecek canlı yayında seslendirilmek üzere bir şarkı seçer ve yarışmadaki en popüler şarkıyı belirlemek üzere kendisi dışında kalan ülkelerin şarkılarını puanlar. 1956 yılındaki başlangıcından bu yana aralıksız olarak her yıl düzenlenen yarışma, dünyanın en uzun soluklu televizyon programlarından birisidir. Bunlara ek olarak, sporla ilgili olmayan uluslararası etkinlikler arasında en çok izlenen programlardan birisidir; son yıllarda izlenme oranlarının 100 milyon ila 600 milyon kişi arasında değiştiği gözlemlenmiştir. Eurovision, Avrupalı ve diğer katılımcı ülkeler dışında; Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Filipinler, Güney Kore, Hindistan, Kanada, Kolombiya, Meksika, Mısır, Japonya, Surinam, Tayland, Tayvan, Ürdün ve Yeni Zelanda gibi ülkelerde de yayınlanmaktadır. 2000 yılından bu yana yarışma, Eurovision internet sitesi üzerinden de gösterilmektedir.



Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanmak, şarkıcılara daha iyi tanınması ve kariyerlerini ilerletmeleri gibi şanslar sağlar. 1958 yılında "Nel blu dipinto di blu" (yaygın olarak kullanılan ismi "Volare") isimli şarkı ile üçüncü gelen İtalyan Domenico Modugno; 1974 yarışmasını "Waterloo" isimli şarkı ile İsveç adına kazanan müzik grubu ABBA; 1988 yarışmasını İsviçre adına "Ne partez pas sans moi" isimli Fransızca şarkı ile kazanan Kanadalı Céline Dion; eserleri dünya çapında 300 milyonun üzerinde satan İspanyol Julio Iglesias; ve 1981 yarışmasını "Making Your Mind Up" isimli şarkı ile Birleşik Krallık adına kazanan müzik grubu Bucks Fizz, yarışmaya katılımlarının ardından uluslararası başarılar kazanan şarkıcılar arasında gösterilebilirler.