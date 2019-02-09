Hadi ipucu sorusu cevabı belli olur olmaz binlerce kullanıcı internette arama yapmaya başladı. Hadi bu akşam 20.30'da Çizgi Film konseptiyle takipçilerinin karşısına çıkacak. Hadi, Instagram'dan, "Miniklerin severek izlediği Türk çizgi film karakteri Pepee’nin arkadaşı Şila’yı tanıyor musun? Onunla bu akşam Hadi TV+ Çizgi Film Gecesi’nde karşılaşabilirsin." diye sordu. Hadi'de bugün tüm soruları bilen yarışmacılara 20.000 TL değerindeki para ödülü dağıtılacak.

HADİ İPUCU CEVABI

9 Şubat Hadi ipucu cevabı: Pepe'nin arkadaşı Şila



HADİ İPUCU SORUSU: PEPEE'NİN ARKADAŞI ŞİLA

Pepee, bir Türk çizgi dizisi ve dizinin kahramanı olan çizgi karakterin adı.

Pepee okul öncesi yaş grubu için, özel olarak tasarlanmış, Türkiye' nin ilk çizgi film projesidir. 2008 yılında ilk yapımına başlanan senedir Türkiye'nin en çok izlenen çocuk kanalı TRT Çocuk'ta yayınlanmakta ve tüm yeni bölüm yayınları reytingrekorları kırmaktadır.

Pepee, Eskişehir’de Düşyeri Çizgi Film Stüdyosu tarafından hazırlanmakta ve 3-6 yaş grubunu hedefleyen bir yapım. TRT Çocuk kanalında yayınlanmaktadır. Senaryosu; oyuncu Ayşe Şule Bilgiç’e, müzikleri anadolu rock şarkıcısı Kıraç’a aittir.

Pepee karakteri, konuşma zorluğu çeken 4 yaşında bir erkek çocuktur ve karakterin ismi Anadolu’da konuşma zorluğu çeken insanlara takılan “pepe” sözünden gelir. Pepee, çizgi film ilerleyen bölümlerinde konuşma güçlüğünü aşar ve düzgün konuşmaya başlar.Ayrıca çizgi filmde kardeşini çok sever.

Çizgi filmin diğer kahramanları arasında Pepee’nin annesi, babası, dedesi, ninesi, kız kardeşi Bebe, arkadaşları Zulu, Maymuş, Zuku ve Şila adında bir kuzeni vardır.

Pepee : Akıllı,tatlı ve haylaz bir çocuk.

Şuşu : Dizide görünmeyen, olayları anlatan ve karakterlerle konuşan kişidir.

Şila : Pepee'nin en yakın arkadaşı ve kuzeni.

Zulu : Pepee'nin en yakın arkadaşı. Pepee ve Şila onunla birçok şey öğreniyor ve yöresel dansları oynuyor.

Maymuş : Pepee'nin maymun arkadaşı.

Bebe : Pepee'nin küçük kız kardeşi.

Annee : Pepee ve Bebe'nin annesi.

Babaa : Pepee ve Bebe'nin babası.

Dede : Pepee , Bebe , Şila , Eke'nin dedesi.

Nine : Pepee , Bebe , Şila , Eke'nin ninesi.

Köpüş : Pepee'nin köpeği.

Kaliş : Resmi çizen kalemin adı

Eke : Şila'nın küçük erkek kardeşi

Teyze : Şila ve Eke'nin annesi , Pepee ve Bebe'nin teyzesi.Annee'nin Kızkardeşi

Enişte : Şila ve Eke'nin babası , Pepee ve Bebe'nin eniştesi

HADİ JOKER KODU

9 Şubat Hadi joker kodu tükenmiştir.