Hadi ipucu 5 Şubat sorusu, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Bu akşam saat 20.30'daki Hadi ipucu olarak fizy şarkı listesinden gazapizm işaret edildi. Hadi ipucu 5 Şubat sorusu ise; "Fizy "Popüler Dizi Müzikleri" listesindeki 3. şarkı kime ait?"

HADİ İPUCU SORUSU 5 ŞUBAT

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bu akşam saat 20.30'da

Ödül ise; 30.000 TL

HADİ İPUCU SORUSU CEVABI: GAZAPİZM

Gazapizm gerçek adıyla Anıl Acar 20.07.1988 tarihinde Elazığ da doğdu 1997 yılında ailesiyle birlikte İzmir e yerleşti.

Lisede tanıştığı Engin Erel (Gardiyan) ve Aykut Şahin (Sivo) ile birlikte hiphop kültürüyle ilgilenmeye başladılar.

2003 senesinde ilk rapini yazdı ve kendi evinde deneme kayıtları almaya başladı..

2004 senesinde Gardiyan ve Sivo ile birlikte YMF (Yalı Mcs Family) çatısını kurdular ve Balçova da kurdukları stüdyoda kendi kayıtları yanı sıra bir çok mc ye destek oldular..

İlk albüm çalışması olan "Az Kaldı" isimli mixtape albümünü çıkarttı Gardiyan la birlikte 2006 senesinde.. Bu albümle ilerde hedeflenen büyük bir kitlenin temeli atılmıştı istenilen başarılmıştı

İzmir de rap kitlesinin inanılmaz derecede düştüğü bir dönemdi bu ve böyle oluncada bir çok şehir dışından iyi konumlara sahip olan mc lerle çalışıp İzmir de her hafta sonu bir party veya konser düzenlediler.. Güzel bir kitle oluşmuştu tekrardan İzmir de.. Bu Gazapizm için zaman kaybı olsada geleceğe dönük güzel bir yatırımdı nitekim şu anda çok büyük kitlelere ulaşıyor rap organizasyonları..

2008 senesinde tekrardan Gardiyan la birlikte 2. ortak albümü olan "Kan Değil Katran" isimli albümünü internette paylaştı. Büyük bir kesime hitap eden bu albüm uzun zaman playlistlerdeki yerini aldı rapseverlerin..

Kendi ve toplum sorunlarını konu alan şarkıları bir çok rap severin beğenisini kazanmıştı. Aynı zamanda rapin isyan çıkışlı olduğunu ve hayatın boş olduğunu savunanlardandı..

İzmir, İstanbul, Antalya, Isparta, ve Bursa gibi şehirlerimizde konserler verdi..

2008 senesinde Gardiyan ve Sivo ile kaydettikleri Tehlikeli isimli demo parça Fuat Ergin in ilgisini çekti ve tekrardan Düzenlenerek 2009 da çıkan Fuat Ergin in KALBUM isimli bandrollü albümünde yer aldı ve Gazapizm in ilk yasal çalışması artık rap severlerin kulaklarındaydı ve artık Gardiyan ve Sivo ile birlikte KERBEROS olarakta çalışmalara başladılar

2009 senesinde hepten hayat sorunlarına yenik düştü ve psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. Klinik Majör Depresyon teşhisi konuldu ve uzun bir dönem tedavi görmeye başladı.. Bu dönemlerde hastane gel-gitlerinden oldukça etkilenen ve sarsılan Gazapizm hastane süreclerinde yeni