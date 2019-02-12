Hadi ipucu cevabı belli oldu. 12 Şubat Hadi cevabı Instagram hesabından, "'Güncel Popüler'' listesindeki 5. şarkıyı seslendiren sanatçıyı not etmeyi sakın unutma. Yarışmaya herkesten bir adım önde başla" şeklinde geldi. Hadi bugün saat 20.30'da yayınlanacak Müzik Gecesi konsepti yarışmasında 30.000 TL değerindeki büyük para ödülü dağıtacak.

HADİ İPUCU SORUSU 11 ŞUBAT

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bu akşam saat 20.30'da

Ödül ise; 30.000 TL

HADİ İPUCU 12 ŞUBAT CEVABI: GÖKSEL / BU DA GEÇECEK

Bu da geçecek biliyorum ah

Kara güneşten gün doğacak

Kırılınca kör kapılar

Bu taşlarda güller açacak

Ben beni bende bir bulsam

Ne eksik ne fazla öyle tamam

Kendi kendimle de mutluysam

Bir aşkla bin defa avunamam

Bela mısın dünya her şeyimi alsan da

Ben buradayım bil ki iki elim yakanda

Bela mısın dünya neşemizi çalsan da

Biz buradayız bil ki düşmüyoruz yakandan

Bela mısın dünya

Çok yorgunum dünya

Kırdın bizi dünya

Çok yorgunuz dünya