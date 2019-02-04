Hadi ipucu sorusu cevabı 4 Şubat 21.30 yarışması için Instagram sayfası üzerinden paylaşıldı. Hadi bu akşam futbol gecesi konsepti ile takipçilerinin karşısına çıkacak. Hadi ipucu sorusu ise, "ABD basketbol, Amerikan Futbolu ve beyzbol gibi sporlar konusunda endüstri standartlarını belirler ama futbol gibi global bir sporda ismi çok anılmaz. Yakın zamanda artan altyapı yatırımları ve David Beckham, Zlatan İbrahimoviç gibi efsane isimlerin Amerikalı takımlara transfer olmasıyla artık futbolda da kendisinden bahsettirmektedir. Bu haftaki ipucumuz ABD futbolu ile ilgili.???? ABD'nin en üst düzey profesyonel futbol ligi olan "MLS" ne zaman kurulmuştur?" diye oldu. Hadi, tüm soruları bilen takipçilerine 20.000 TL değerindeki para ödülünü bölüştürecek.

HADİ İPUCU SORUSU CEVABI

4 Şubat Hadi ipucu sorusu: MLS ne zaman kurulmuştur?

Hadi cevabı: 17 Aralık 1993 / Amerika Birleşik Devletleri

HADİ FUTBOL GECESİ 4 ŞUBAT: MAJOR FUTBOL LİGİ MLS NE ZAMAN KURULMUŞTUR?

Major League Soccer, Amerikan ve Kanada futbol liglerinin en üst düzey ligidir. Ligde 20 takım mücadele eder. Bu takımların 17'si Amerika Birleşik Devletleri'ne 3'ü Kanada'ya aittir. Doğu ve Batı olmak üzere iki gruba ayrılmıştır.

Takım sayısı: 24

Şu anki şampiyon: Atlanta United FC

Genel merkezi: New York, New York, ABD

Kuruluş tarihi: 17 Aralık 1993, Amerika Birleşik Devletleri

Kurucular: Philip Anschutz, Lamar Hunt