Hadi ipucu sorusu 28 Ocak 22.30 yarışması için, Instagram sayfası üzerinden yayınlandı. Saat 22.30'da Hadi Fulbol Gecesi yapılacak. Hadi ipucu sorusu "'Oostende' ve 'Lokeren' hangi ülkenin en üst liginde mücadele eden futbol kulüpleridir?" şeklinde açıklanırken, Hadiciler yarışmada bir adım önde olmak için ipucu sorusunun cevabını araştırıyor. Hadi oyunu mobil uygulama olarak canlı şekilde oynanıyor. Oyun Haftaiçi her gün 12.30 - 20.30'da haftasonu ise sadece 20.30'da düzenleniyor. 28 Ocak 22. 30 Hadi Futbol Gecesi ipucu sorusu cevabı yani 'Oostende' ve 'Lokeren' hangi ülkenin en üst liginde mücadele eden futbol kulüpleridir? sorusunun cevabı haberimizde.

HADİ İPUCU: 'OOSTENDE' VE 'LOKEREN' HANGİ ÜLKENİN EN ÜST LİGİNDE MÜCADELE EDEN FUTBOL KULÜPLERİDİR?

hadi Futbol Gecesi 22.30’da

Futbol her ülkeden gelen farklı oyun stili ve efsaneleşmiş isimlerle global bir spordur. Bazı ekoller ve efsaneler özel bir isimle anılır. Bugünkü ipucumuz "Kırmızı Şeytanlar" olarak anılan bir ülkeyle ilgili. "Oostende" ve "Lokeren" hangi ülkenin en üst liginde mücadele eden futbol kulüpleridir?

HADİ İPUCU CEVABI: BELÇİKA

PRO LEAGUE

Pro League, Belçika'nin en üst düzey futbol ligidir. Ligin sponsoru, lige adını veren Jupiler marka biranın üreticisi InBev'dir. 1895 yılında kurulan ligin tarihinde en çok şampiyon olan takım, 33 kezle Anderlecht kulübüdür. Bu kulübü 13 şampiyonlukla Club Brugge, 11 şampiyonlukla R. Union Saint-Gilloise ve 10 şampiyonlukla da Standard de Liège izlemektedir.

KV OOSTENDE

KV Oostende Belçika'nın Oostende şehrinin bir futbol kulübüdür. 1904 yılında V.G. Oostende adıyla kurulmuştur. Kulüp Pro League'de mücadele etmektedir.

KSC LOKEREN OOST-VLAANDEREN

K.C Lokeren, Belçika'da bulunan bir futbol kulübüdür. Kulüp 1923 yılında Lokeren şehrinde kurulmuştur. Maçlarını 9.271 kişilik Daknamstadion stadında oynamaktadır.