2 Mart Hadi ipucu sorusu cevabı belli oldu. Zor Hadi yarışması bu akşam saat 22.00'da yayınalanacak. Ondan önce Hadi ipucu sorusu Instagram'dan, "Ama bu dövüş sporu biraz farklı. Starwars düelloları desek? Sizce gerçek hayata bir spor dalı olarak geçmiş midir?" şeklinde yayınlandı. Hadi'de bu akşam 20.000 TL değerindeki ödül tüm soruları bilen takipçilerine gidecek.

HADİ İPUCU CEVABI

Zor Hadi 22.00 ipucu detayları

2 Mart Hadi ipucu cevabı: Starwars düelloları gerçek hayatta da bir spor dalıdır. Adı ise, Eskrim'dir.

HADİ İPUCU SORUSU: ESKRİM NEDİR?

Kendisi için bir savunma sanatıdır şeklinde bir açıklama yapılması mümkün olmaktadır. Kas gücüne dayanan bir spor olmasının yanında aynı zamanda beyinsel aktivitelerin de sıklıkla kullanıldığı ve zekayı geliştirdiği söylenebilmektedir.

Bedensel olarak da yoğun bir enerji atımı gerektirdiğinden, spor dalları arasında en fazla enerji tüketilen branşlardan biri olarak gösterilebilmektedir. Hem bedensel güç ve enerji gerektirdiği gibi, sadece bedensel olarak değil aynı zamanda oyun gereği ciddi bir konsantrasyon ve dikkat toplama gerektirdiğinden büyük bir beyin enerjisinin de harcandığından söz edilebilmektedir. Bu nedenle eskrim sporuna başlarken hem bedensel kondisyon hem de öngörü ve düşünme yeteneği bireyde ön koşul olarak aranması gereken kriterlerdir.

2 MART HADİ İPUCU SORUSU INSTAGRAM HESABINDAN YAYINLANMIŞTIR. ZOR HADİ SAAT 22.00'DA