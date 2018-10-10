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Hadi ipucu sorusu: Donizetti Paşa'nın II. Mahmut için bestelediği marş nedir? Hadi resimli yarışma sürprizi

Donizetti Paşa'nın II. Mahmut için bestelediği marş, Hadi ipucu sorusu olarak soruldu. Yayınlanan ipucu bugün saat 20.30'daki yarışmaya katılacak yarışmacılar tarafından araştırılıyor. Ayrıca Hadi'de bu akşam 19.30 resimli yarışma sürprizi var. İşte Hadi ipucu sorusu için, Donizetti Paşa'nın II. Mahmut için bestelediği marş

10.10.2018 - 15:33 | Güncelleme:

Donizetti Paşa'nın II. Mahmut için bestelediği marş, Hadi için ipucu sorusu olarak, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Katılımcılar canlı olarak sorulan sorulara cevap veriyor. Son soruyu da bilen yarışmacılar arasında büyük ikramiye bölüştürülüyor. Bugün saat 20.30'daki 15 zor sorulu yarışma için Hadi'de ipucu sorusu olarak, Donizetti Paşa'nın II. Mahmut için bestelediği marş işaret edildi. İşte Hadi ipucu sorusu için Osmanlı döneminde padişah marşları ve Donizetti Paşa'nın II. Mahmut için bestelediği marş...

HADİ İPUCU: DONİZETTİ PAŞA'NIN II. MAHMUT İÇİN BESTELEDİĞİ MARŞ NEDİR?

Donizetti Paşa'nın II. Mahmut için bestelediği marş, Mahmudiye Marşı'dır. Mahmudiye Marşı 1808 ile 1839 yılları arasında kullanıldı.

OSMANLI DÖNEMİNDE PADİŞAH MARŞLARI

Osmanlı döneminde padişah marşları veya Osmanlı İmparatorluğu'nda Resmî Marşlar, Osmanlı döneminde millî marş yerine padişah marşları vardı.

Osmanlı İmparatorluğu'nun kurulduğu 1299 yılından itibaren kullanmaktadır.[kaynak belirtilmeli] Fakat devletin 19. yüzyıla kadar resmi ya da ulusal bir marşı olmamıştır. Padişah II. Mahmut döneminde, yani ordu ve bandonun yeniden yapılandırıldığı sırada Guiseppe Donizetti, Osmanlı İmparatorluğu'na çağrılmıştır. Donizetti Paşa olarak da bilinen Guiseppe Donizetti tarafından batı müziği türünde bestelenen Mahmudiye Marşı, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk resmi marşı olmuştur. Fakat bu marş, aynı dönemdeki diğer monarşi devletlerin marşı gibi ulusal bir marş değil de kraliyet marşı olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu marşları resmiyete dayalıdır ve birçoğunun bestecisi bilinmemektedir.Marşların şimdiki hali sitelerde sadece melodi şeklide bulunmaktadır.

Tanzimat Devri sırasında ilk ulusal marş olan Mecidiye Marşı bestelenmiş ve bugün Türkiye'nin kullandığı "Beyaz ay yıldızlı al bayrak" resmi bayrak olarak kabul edilmiştir. Osmanlı İmparatorluğu, resmi olarak şu marşları kullanmıştır:

Mahmudiye Marşı, 1808-1839 yılları arası kullanıldı. Guiseppe Donizetti ve kardeşi Gaetano Donizetti, marşı II. Mahmut için besteledi.
Mecidiye Marşı, 1839-1861 yılları arası kullanıldı. Guiseppe Donizetti tarafından Abdülmecit için bestelendi.
Aziziye Marşı, 1861-1876 yılları arası kullanıldı. Callisto Guatelli tarafından Abdülaziz için bestelendi.
Hamidiye Marşı, 1876-1909 yılları arası kullanıldı. Necip Paşa tarafından II. Abdülhamit için bestelendi.
Reşadiye Marşı, 1909-1918 yılları arası kullanıldı. Italo Selvelli tarafından Mehmet Reşat için bestelendi.

DONİZETTİ PAŞA KİDMİR?

Giuseppe Donizetti namıdiğer Donizetti Paşa, 6 Kasım 1788, Bergamo'da (günümüzde Lombardiya, İtalya) doğdu. 12 Şubat 1856, İstanbul'da öldü.

Türkiye'yi 19. yüzyılda batı müziği ile tanıştıran ve ilk Türk bandosu olan Mûsikâ-i Hümâyûn'un (günümüzde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası) gelişmesinde en büyük katkıyı sağlamış olan kişidir.

28 yıl boyunca Osmanlı Devleti'nin hizmetinde çalışan ve kendisine "Paşa" unvanı verilen Donizetti, hükümdarın kurduğu modern ordunun bando teşkilatını hayatı boyunca yönetti ve ikinci vatanı olan İstanbul'da hayatını kaybetti.

Giuseppe Donizetti'nin, II. Mahmut için bestelediği "Mahmudiye Marşı" on bir yıl, II. Mahmut'un ölümünden sonra tahta çıkan oğlu Sultan Abdülmecit için bestelediği "Mecidiye Marşı" da (1839) 22 yıl boyunca Osmanlı Devleti'nin marşı olarak çalınmıştır.

 

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