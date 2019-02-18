Hadi ipucu sorusu bu akşam saat 20.00 yarışması için yayınlandı. Hadi ekibinin sosyal medya hesaplarından duyurduğu soru, Spor Toto Süper Lig'den geldi. Hadi ekibinin yayınladığı ipucu sorusu "Spor Toto Süper Lig'de bu sezon kullanılan maçların gidişatını ve sonuçlarını etkileyen sistem nedir?" şeklinde. 18 Şubat 22.00 Hadi Futbol Gecesi ipucu cevabı haberimizde.

HADİ İPUCU SORUSU - FUTBOL GECESİ

Futbol Gecesi bu akşam 22.00'da!

Futbol tutkunu hadiciler buradaysa ipucumuz geliyor

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon kullanılmaya başlanmasıyla maçların gidişatını ve sonuçlarını etkileyen bir sistemden haberdar mıyız? Değilsek ufak bir araştırma yeterli olacaktır.

HADİ İPUCU CEVABI: VAR (Video yardımcı hakem)

VAR HAKKINDA DETAYLAR

Video yardımcı hakem, yardımcı hakemin maç görüntüsünü yeniden oynatarak mikrofonlu kulaklık vasıtasıyla iletişim kurduğu maç hakeminin futbol maçı sırasında verdiği bazı kararları gözden geçiren sistemdir. Video yardımcı hakem sistemi, henüz futbol kuralları arasında yer almamasına rağmen Uluslararası Futbol Birliği Kurulu tarafından çeşitli futbol organizasyonlarında denenmektedir.