Hadi ipucu sorusu, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Katılımcılar canlı olarak sorulan sorulara cevap veriyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. Hadi'de bugün saat 20.30'da 20 bin lira ödüllü yarışma için ipucu olarak Genellikle sabah başlayıp akşam bitirilen günübirlik dağ yürüyüşleri işaret edildi. Genellikle sabah başlayıp akşam bitirilen günübirlik dağ yürüyüşlerine ne denir?

HADİ İPUCU SORUSU: GENELLİKLE SABAH BAŞLAYIP AKŞAM BİTİRİLEN GÜNÜBİRLİK DAĞ YÜRÜYÜŞLERİNE NE DENİR?

Hadi ipucu sorusu yanıtı: Genellikle sabah başlayıp akşam bitirilen günübirlik dağ yürüyüşlerine Hiking denir.

HIKING İLE TREKKING ARASINDA NE FARK VAR?

Trekking; yüksek irtifada, organize ve kamplı olarak yapılan yürüyüşlere verilen addır. Hiking ise günübirlik doğa gezisi anlamına gelir. Türkçe'ye İngilizce'den geçen “trekking” sözcüğü İngilizce`de “doğal engellerle dolu bir arazi parçasını herhangi bir ulaşım aracı kullanmaksızın yürüyerek aşmak” anlamına geliyor.

Hiking'de yürüyüş süresi parkurun zorluk derecesine göre değişiklik gösterir. Orta dereceli bir parkur yaklaşık olarak 5-6 saat sürer.

İki spor arasındaki en önemli fark aslında konaklama aşamasında ortaya çıkmaktadır. Günübirlik hiking yapanlar, yürüyüş parkurunu tamamladıktan sonra evlerine dönerken, trekking yapanlar doğa yürüyüşüne ertesi gün kaldıkları yerden devam edecekleri için çadırda geceyi geçirmeyi tercih ederler.

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