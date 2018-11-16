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Hadi ipucu sorusu: Kışlık tarhana gibi çorbaları muhafaza etmenin geleneksel yöntemi hangisidir? Hadi 16 Kasım

Hadi İpucu 16 Kasım sorusu olarak geleneksel çorbalar işaret edildi. Bu akşam saat 20:30'da canlı yapılacak 30 bin lira ödüllü Hadi yarışmasının ipucu sorusu "Kışlık tarhana gibi çorbaları muhafaza etmenin geleneksel yöntemi hangisidir?" olarak açıklandı. Yarışmacılar bu ipucu ile bir adım önde olacaklar. Yarışmacılar bu ipucu ile bir adım önde olacaklar. 16 Kasım Hadi ipucu sorusu yanıtı haberimizde

16.11.2018 - 18:45 | Güncelleme:

Hadi ipucu sorusu, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. Bugün saat 20.30'daki Hadi için ipucu olarak geleneksel çorbalar işaret edildi. Hadi ipucu sorusu ise; Kışlık tarhana gibi çorbaları muhafaza etmenin geleneksel yöntemi hangisidir?

HADİ İPUCU SORUSU 4 KASIM

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise: 

Hadi bu akşam 20:30'da
Ödül Knorr'dan 30.000 TL
Hadi geleneksel çorbaların hazırlanışını düşünün. Mesela "Kışlık geleneksel çorbaları... Kışlık tarhana gibi çorbaları muhafaza etmenin geleneksel yöntemi hangisidir? oldu.

HADİ İPUCU SORUSU YANITI: KURUTMA YÖNTEMİ

Tarhana Kurutma Yöntemi

Çeşitli baharat, sebze ve yoğurt kullanılarak özenle hazırlanan Tarhana Çorbası'nın yaş hamuru sofra bezlerinin yada tepsilerin üzerine serilerek doğal güneş ışığında eski geleneksel yöntemlerle kurutulur. Dam diye tabir edilen çatılarda veya balkonlarda kurutulan Tarhana Çorbasının mayalanmış hamuru, toz haline getirililerek eleklerden geçirilir.

Kurutulmuş toz tarhanalar cam kavanozlara veya çeşitli saklama kaplarına konularak kilerlerde saklanır.Tarhana Çorbası'nı muhafaza etmenin geleneksel yöntemi olan kurutma işlemi, toz tarhananın uzun süre bozulmadan korunmasın sağlar.

Tarhana Çorbası'nın hazırlanışı biraz meşakkatlidir. Mayalanan Tarhana Çorbası'nın hamurunu doğal güneş ışığında, temiz havada kurutmak gerekmektedir.

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