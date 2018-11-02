Hadi ipucu sorusu, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Katılımcılar canlı olarak sorulan sorulara cevap veriyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. Hadi'de bugün saat 20.30'da gerçekleşecek yarışmanın bugünkü sorusu "Köftesiyle meşhur Akçaabat ve ekmeğiyle meşhur Vekfikebir ilçeleri nerededir biliyor muyuz?" oldu. Ayrıca Hadi bu akşam BiP Spor Derbi Özel Hadisi’yle 21:45’te. Ödül ise 10.000 TL. İşte, 2 Kasım Hadi ipucu sorusunun yanıtı...

HADİ İPUCU: KÖFTESİYLE MEŞHUR AKÇAABAT VE EKMEĞİYLE MEŞHUR VAKFİKEBİR İLÇELERİ NEREDEDİR?

Hadi resmi Instagram adresi üzerinden ipucu sorusu yayınlandı. Hadi İpucu sorusu şu şekilde "Köftesiyle meşhur Akçaabat ve ekmeğiyle meşhur Vekfikebir ilçeleri nerededir biliyor muyuz?"

HADİ İPUCU SORUSU YANITI: TRABZON

Trabzon (Antik Yunanca:Trapezus, Pontus Rumcası: Τραπεζούντα Trapezunda, Gürcüce: ტრაპიზონი T'rap'izoni, Lazca : T'rapuzani ya da T'amtra), Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık yirmi dokuzuncu şehri. Trabzon İl Nüfusu: 779.379'dur (2016 sonu). Karadeniz Bölgesi'nin Doğu Karadeniz Bölümü'nde yer alan ilin Karadeniz'e kıyısı bulunur. Karadeniz sahili ile Zigana Dağları arasında yer almakta olup yüzölçümü açısından az bir alan kaplar. Batısında Giresun'a bağlı Eynesil ilçesi, güneyinde Gümüşhane'ye bağlı Torul ilçesi ve Bayburt, doğusunda da Rize'ye bağlı İkizdere ve Kalkandere ilçeleri bulunur.

7 Eylül 2010 tarih ve 27695 sayılı resmi gazetede yayımlanan karar ile birlikte 7 belde ve 29 köy tüzel kişilikleri kaldırılarak belediye sınırlarına dahil edilmiştir. Bu son düzenleme ile birlikte belediye nüfusu 402.166'ya çıkmıştır.

Trabzon, günümüzde Karadeniz Bölgesi'nin Samsun 'dan sonra ikinci büyük kentidir. Trabzon, 12 Kasım 2012 tarihinde kabul edilen büyükşehir yasa tasarısı ile büyükşehir belediyesi olmuş ve merkez ilçe kaldırılarak Ortahisar ilçesi kurulmuştur.

Trabzon iki il ile birliktede "şehzadeler şehri" olarak anılır.

Evliya Çelebi Trabzon için şöyle demiş: Bu şehre küçük İstanbul denilse yeridir. İrem bağları gibi süslü bir şehirdir burası.

HADİ DERBİ ÖZEL YARIŞMASI

Bu akşam saat 20:30'da yapılacak yarışmanın ardından, Hadi bu akşam BiP Spor Derbi Özel Hadisi’yle 21:45’te ve ödül ise 10 bin TL olacak. Yarışma, 5 soru ve sadece Galatasaray-Fenerbahçe sorularından oluşacak.

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