Hadi ipucu sorusu bu akşamki 30 bin lira ödüllü yarışma için araştırılıyor. Jabbar'ın seçtiği ilk şarkı Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Katılımcılar canlı olarak sorulan sorulara cevap veriyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. Bu akşam saat 20.30'da başlayacak Hadi ipucu sorusu için, Jabbar'ın seçtiği ilk şarkı nedir?
HADİ İPUCU: JABBAR'IN SEÇTİĞİ İLK ŞARKI NEDİR?
Jabbar'ın seçtiği ilk şarkı "Gel Desem". Jabbar son dönemde seslendirdiği şarkılarla dikkatleri üstüne çekmeyi başardı. Özellikle Raf isimli parçasıyla yıldızı parlayan Jabbar, daha önce HT Cumartesi'ye veridiği röportajda kendisini ve sanatçı kimliğini anlatmıştı.
JABBAR - GEL DESEM ŞARKI SÖZLERİ
Erken yaşımda yaşamadım
Belki de bu yüzden sızlamam derin bu kadar
Aklım almaz oluyor bazen anlamaya çalışınca
Gel gitte bu kafa, yürek bin parça
Gel desem gelmezsin
İstemesem seni bir an
Gösterirsin kendini bana
Gitmezsin sonra
Gözüm takılsa bir yere on dakika sürüyor
Seni bir saniye de düşünsem bir gün harap oluyor
Gel desem gelmezsin
İstemesem seni bir an
Gösterirsin kendini bana
Gitmezsin sonra
Oturdum, yazdım bir şeyler, anlamsız olmasın dedim
Yine çıktın geldin kuruldun, beynimin ortasına
Gel desem gelmezsin GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
İstemesem seni bir an
Gösterirsin kendini bana
Gitmezsin sonra