Hadi ipucu sorusu bu akşamki 30 bin lira ödüllü yarışma için araştırılıyor. Jabbar'ın seçtiği ilk şarkı Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Katılımcılar canlı olarak sorulan sorulara cevap veriyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. Bu akşam saat 20.30'da başlayacak Hadi ipucu sorusu için, Jabbar'ın seçtiği ilk şarkı nedir?

HADİ İPUCU: JABBAR'IN SEÇTİĞİ İLK ŞARKI NEDİR?

Jabbar'ın seçtiği ilk şarkı "Gel Desem". Jabbar son dönemde seslendirdiği şarkılarla dikkatleri üstüne çekmeyi başardı. Özellikle Raf isimli parçasıyla yıldızı parlayan Jabbar, daha önce HT Cumartesi'ye veridiği röportajda kendisini ve sanatçı kimliğini anlatmıştı.

JABBAR - GEL DESEM ŞARKI SÖZLERİ

Erken yaşımda yaşamadım

Belki de bu yüzden sızlamam derin bu kadar

Aklım almaz oluyor bazen anlamaya çalışınca

Gel gitte bu kafa, yürek bin parça

Gel desem gelmezsin

İstemesem seni bir an

Gösterirsin kendini bana

Gitmezsin sonra

Gözüm takılsa bir yere on dakika sürüyor

Seni bir saniye de düşünsem bir gün harap oluyor

Gel desem gelmezsin

İstemesem seni bir an

Gösterirsin kendini bana

Gitmezsin sonra

Oturdum, yazdım bir şeyler, anlamsız olmasın dedim

Yine çıktın geldin kuruldun, beynimin ortasına

Gel desem gelmezsin

İstemesem seni bir an

Gösterirsin kendini bana

Gitmezsin sonra

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