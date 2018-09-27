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Hadi ipucu sorusu: Ramil Guliyev hangi alanda altın madalya kazandı? (Hadi 27 Eylül)

Hadi ipucu sorusu, Hadi ekibinin Instagram hesabından paylaşıldı. Saat 20.30'da yapılacak yarışma için kullanıcılar bekleyiş içinde. Spor gecesi olarak takipçilerinin karşısına çıkacak olan Hadi'nin ipucu sorusunda Ramil Guliyev yer alıyor. Hadi ipucu sorusu olan Ramil Guliyev hangi alanda altın madalya kazandı? sorusunun yanıtı nedir? İşte Hadi ipucu sorusu cevabı...

27.09.2018 - 17:16 | Güncelleme:

Hadi ipucu sorusu belli oldu. Canlı bilgi yarışması olan Hadi'nin bugün saat 20.30'da yapılacak yarışması için ipucu sorusu, Hadi ekibi tarafından Hadi'nin resmi sosyal medya hesabından paylaışdı. Paylaşımda, "Spor Gecesi'nin ipucu Ramil Guliyev'den geliyor. Dünya ve Avrupa şampiyonlarındaki başarıyla ismini hepimiz duymuşuzdur. Peki hangi alanda yarışarak altın madalyalar kazanmıştır?" denildi. Peki, Ramil Guliyev hangi alanda altın madalya kazandı? İşte 27 Eylül Hadi ipucu sorusunun cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU (27 EYLÜL)

Soru: Ramil Guliyev hangi alanda altın madalya kazandı?

Cevap: Atletizm

EN BÜYÜK ÖDÜLLÜ OYUN PAZAR GÜNÜ

Hadi Bilgi Yarışması'nın en büyük ödüllü oyunu oynanacak. Hadi'nin Instagram hesabından yapılan paylaşımda, pazar günü en büyük ödüllü yarışmanın oynanayacağı açıklanırken, ödülün ne kadar olduğu bildirilmedi. Tahminler 50 bin arasında. Hadi'nin bu zamana kadar yaptığı en büyük ödüllü oyunun miktarı 30 bin liraydı. Buna göre, pazar günü yapılacak oyunun 50 bin olması bekleniyor. Oyunun miktarı açıklandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

HADİ NEDİR?

Hadi Türkiye’nin ilk canlı bilgi yarışması uygulamasıdır. Her gün canlı yayında katılımcılar sorulan sorulara doğru cevap vererek, o yarışma için belirlenen ödül havuzundaki parayı eşit olarak bölüşürler. Puan veya başka bir şey değil gerçek para kazanırsın.

PARA NASIL ÇEKİLİR?

Kazanılan para 20 TL'Yi geçtiğinde hesaptaki para çekilebiliyor.

Uygulamanın anasayfasında bulunan bakiyeye tıklamanız gerekmektedir. Bakiyeye tıkladığınızda iban numaranızı girmeniz gereken sayfaya yönlendiriliyorsunuz. 20 tl ve üzeri tutarlarda iban numaranızı girdiğinizde hesabınıza yolluyoruz.

RAMİL GULİYEV KİMDİR?

Ramil Guliyev 29 Mayıs 1990, Bakü'de doğdu. 2011 yılında Türk vatandaşı oldu.

2009 Avrupa Gençler Atletizm Şampiyonası'nda Azerbaycan adına mücadele etti. 100 metrede gümüş madalya, 200 metrede ise altın madalya kazandı.

100 metre ve 200 metre yarışlarında, ulusal ve uluslararası gençler rekorlarının sahibidir. Ayrıca 200 metre Avrupa gençler rekoru ve 60 metrede ulusal gençler rekorunun da sahibidir. 200 metredeki zamanı, genç atletlerdeki en hızlı ikinci derece olup en hızlı zaman Usain Bolt'a aittir. 2009 yılında dağıtılan Avrupa Atletizminde Yılın Yükselen Yıldızı Ödülü'nde ikinci oldu. 2017 yılında 100 metre yarışında elde ettiği 9,97'lik derece ile 100 metreyi 10 saniyenin altında koşan üçüncü beyaz atlet oldu.

Londra'da düzenlenen 2017 Dünya Şampiyonası'nda 200 metre final yarışında 20,09 luk derecesiyle 1. olarak Türkiye'ye bu alanda ilk altın madalyayı getiren isim olmuş ve tarihe geçti.

RAMİL GULİYEV MADALYALARI

Dünya Şampiyonası

Altın 2017 Londra 200 m

Avrupa Şampiyonası

Altın 2018 Berlin 200 m
Gümüş 2016 Amsterdam 200 m
Gümüş 2018 Berlin 4x100 m

Akdeniz Oyunları

Altın 2018 Tarragona 200 m
Gümüş 2013 Mersin 100 m
Gümüş 2013 Mersin 200 m
Gümüş 2018 Tarragona 4x100 m

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