Hadi'nin saat 20.30'daki yarışması öncesi, ipucu sorusu Hadi'nin Instagram hesabından paylaşıldı. Yapılan paylaşımda milli sporcumuz Ramil Guliyev ile ilgili bir detaya yer verildi. Soruda, Ramil Guliyev'in hangi dalda yarışarak altın madalya aldığı soruldu. Peki; Ramil Guliyev hangi alanda yarışarak altın madalya almıştır. İşte 27 Eylül Hadi ipucu sorusunun cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU - 27 EYLÜL

Hadi'nin her akşam saat 20.30'daki yarışması öncesi bir ipucu sorusu Hadi'nin Instagram hesabından paylaşılıyor. Bu akşam yani 27 Eylül akşamı yapılacak Hadi yarışmasının ipucu sorusu olarak milli sporcumuz Ramil Guliyev ile ilgili bir detay soru yer aldı.

İşte Hadi ipucu sorusu - 27 Eylül:

Spor Gecesi'nin ipucu Ramil Guliyev'den geliyor... Dünya ve Avrupa şampiyonlarındaki başarıyla ismini hepimiz duymuşuzdur. Peki; Ramil Guliyev hangi alanda yarışarak altın madalyalar kazanmıştır?

RAMİL GULİYEV HANGİ ALANDA YARIŞARAK ALTIN MADALYA ALMIŞTIR?

Ramil Guliyev milli atletimizdir. Ramil Guliyev, 16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metrede birinci olup altın madalya ile ülkemizi gururlandırmıştır. Son olarak Mmlli atlet Ramil Guliyev, "yılın erkek atleti" ödülüne aday gösterildi.

CEVAP: ATLETİZM

RAMİL GULİYEV KİMDİR?

Ramil Guliyev 29 Mayıs 1990, Bakü'de doğdu. 2011 yılında Türk vatandaşı oldu.

2009 Avrupa Gençler Atletizm Şampiyonası'nda Azerbaycan adına mücadele etti. 100 metrede gümüş madalya, 200 metrede ise altın madalya kazandı.

100 metre ve 200 metre yarışlarında, ulusal ve uluslararası gençler rekorlarının sahibidir. Ayrıca 200 metre Avrupa gençler rekoru ve 60 metrede ulusal gençler rekorunun da sahibidir. 200 metredeki zamanı, genç atletlerdeki en hızlı ikinci derece olup en hızlı zaman Usain Bolt'a aittir. 2009 yılında dağıtılan Avrupa Atletizminde Yılın Yükselen Yıldızı Ödülü'nde ikinci oldu. 2017 yılında 100 metre yarışında elde ettiği 9,97'lik derece ile 100 metreyi 10 saniyenin altında koşan üçüncü beyaz atlet oldu.

Londra'da düzenlenen 2017 Dünya Şampiyonası'nda 200 metre final yarışında 20,09 luk derecesiyle 1. olarak Türkiye'ye bu alanda ilk altın madalyayı getiren isim olmuş ve tarihe geçti.

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