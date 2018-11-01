Hadi ipucu sorusu olarak Roland Garros Tenis Turnuvası açıklandı. Hadi ipucu sorusu, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Katılımcılar canlı olarak sorulan sorulara cevap veriyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. Bu akşam saat 20.30'daki Hadi için ipucu olarak Roland Garros Tenis Turnuvası işaret edildi. Peki Roland Garros Tenis Turnuvası'nı en fazla kazanan tenisçi kimdir? İşte 30 bin lira ödüllü 1 Kasım Hadi ipucu sorusu için Roland Garros Tenis Turnuvası ile ilgili detaylar...

HADİ İPUCU: ROLAND GARROS TENİS TURNUVASI'NI EN FAZLA KAZANAN TENİSÇİ KİMDİR?

Roland Garros Tenis Turnuvası'nı en fazla kazanan tenisçi Rafael Nadal'dır.

RAFAEL NADAL KİMDİR?

Rafael Nadal Parera 3 Haziran 1986'da Manacor, Mallorca İspanya'da doğdu. Bir sezonda toprak, çim ve sert zeminde grand slam kazanan tek erkek tenisçidir. Tenis tarihinde bir grand slami 9 kez kazanan ilk tenisçi oldu. Fransa Açık, Wimbledon ve Avustralya Açık'ta en büyük rakibi Federer'i yenerek şampiyon olmuştur. Fransa Açık'ta 2005 yılında kazandığı ilk "grand slam" şampiyonluğundan bu yana, 2018 Roland Garros şampiyonluğuyla, seriyi 17 yıla çıkardı. Sıkı bir Real Madrid taraftarıdır. Shakira'nın Gypsy adlı klibinde oynamıştır.

Dört yaşında halen koçluğunu yapan amcası Toni'nin çabalarıyla tenise başlamıştır. Diğer amcası Miguel Angel Nadal, FC Barcelona ve İspanya millî futbol takımında yıllarca forma giymiş olan ünlü bir savunma oyuncusudur.

ROLAND GARROS TENIS TURNUVASI (FRANSA AÇIK)

Fransa Açık Tenis Turnuvası, kısaca Fransa Açık, orijinal ismi ile Tournoi de Roland-Garros (Roland Garros Turnuvası), her yıl Mayıs ayında Paris'te bulunan Stade Roland Garros'da düzenlenen dört dünya Grand Slam tenis turnuvasından ikincisidir.İlk olarak 1891 yılında düzenlenen turnuva, kronolojik olarak diğer Grand Slam turnuvaları olan Avustralya Açık'tan sonra, Amerika Açık ve Wimbledon'dan önce düzenlenmektedir. Fransa Açık, toprak (kil) zeminde oynanmaktadır.

Adını bir Birinci Dünya Savaşı pilotundan alan Stade Roland Garros'da düzenlenen turnuva, her yıl Mayıs ayının 3. haftası başlar ve tüm Grand Slamler gibi 2 hafta sürer. Fransa Açık, toprak kortta oynanan tek "grand slam" turnuvası olma özelliğini taşımaktadır. Toprak kortun özelliği nedeniyle topun diğer kort tiplerinden daha yavaş hareket etmesi, turnuvanın uzun maçlar ve uzun rallilerle ün yapmasına neden olmuştur.

Turnuva ilk kez, 1891 yılında "Fransa Şampiyonası" adıyla ulusal çapta düzenlendi. 1897 yılına kadar yalnızca erkek sporcuların katıldığı turnuvaya 1897 yılından itibaren bayanlar kategorisi de eklendi. 1902'de karışık çiftler, 1907'de ise çift bayanlar karşılaşmaları eklendi.

1925’ten itibaren uluslararası katılımcıların da mücadele ettiği turnuva, profesyonel oyuncular ile amatörlerin karşılaşmasına izin verildiği "açık dönem" olarak nitelendirilen 1968 yılında tenisçilerin yarıştığı ilk "grand slam" oldu. Turnuvaya adını veren "Roland Garros" kortunun 1928’deki inşasına kadar şampiyona "Stade Français" ve "Racing Club de France" sahalarında oynandı.

Fransa Açık maçları Roland Garros Stadyumu kortlarında oynanmaktadır. Maçlar; Philippe Chatrier Kortu, Suzanne Lenglen Kortu ve 1. Kort olmak üzere üç kortta oynanmaktadır. En büyük kort olan Philippe Chatrier Kortu 14,840 kişilik seyirci kapasitesine sahiptir.

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