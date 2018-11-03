Hadi ipucu sorusu, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Katılımcılar canlı olarak sorulan sorulara cevap veriyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. Hadi'de bugün saat 20.30'da gerçekleşecek yarışmanın bugünkü sorusu "Transcendence (Evrim) filmindeki “Dr. Will Caster” karakteriyle anılan ünlü oyuncunun kim olduğunu biliyor musunuz?" oldu. İşte, 3 Kasım Hadi ipucu sorusunun yanıtı...

HADİ İPUCU: TRANSCENDENCE (EVRİM) FİLMİNDEKİ "DR.WILL CASTER" KARAKTERİYLE ANILAN ÜNLÜ OYUNCU KİMDİR?

Hadi resmi Instagram adresi üzerinden ipucu sorusu yayınlandı. Hadi İpucu sorusu şu şekilde "Transcendence (Evrim) filmindeki “Dr. Will Caster” karakteriyle anılan ünlü oyuncunun kim olduğunu biliyor musunuz?"

HADİ İPUCU SORUSU YANITI: JOHNNY DEEP

Amerika’nın Kentucky eyaletine bağlı Owensboro şehrinde, 1963 yılında dünyaya gelen ve asıl adı, John Christopher Depp olan oyuncu, henüz daha 12 yaşındayken bile sanata olan ilgisi ön plana çıkıyordu. O yaşında, annesinin hediye ettiği gitar ile müzik hayatına atılan minik Depp, aradan üç yıl geçtikten sonra, rock yıldızı olabilmek için, hayallerinin peşinden gitti ve okulu bıraktı. Okulu bıraktığı bu yıl, anne ve babasının boşanma kararı, Depp’in zor zamanlar geçirmesine neden olmuştur. Ancak çabuk toparlayıp, “The Kids” isimlibir müzik grubunda çalmaya başlamıştır. Grupta yer aldığı dönemde tanıştığı, Lori Anne Allison, Depp’in 20 yaşında dünya evine gireceği kadın olmuştur. Ancak bu evlilik, grup için pek de hayırlı olmamış, evliliğin getirdiği sorunlara paralel olarak, adı değişen müzik grubu kısa sürede dağılmıştır.

Yıldız oyuncunun yaptığı evlilik, grubuna pek yaramasa da, kendisine büyük katkı sağlamıştır. Zira, eşinin vasıtasıyla tanıştığı Nicolas Cage, Johnny Depp’in sinema dünyasına girmesinde büyük katkı sağlayacaktır. Bu tanışmanın hemen arkasında, “Elm Sokağı Kabusu” isimli yapımda oynayan, Depp böylelikle 21 yaşındayken ilk kez kamera karşısına geçmiş oldu. 23 yaşına geldiğinde, iki yıl evli kaldığı eşi, Lori Anne Allison’dan boşanma kararı aldı. Bu evlilikten sonra, dünyaca ünlü, Kate Moss, Winona Ryder gibi yıldızlar ile birliktelik kuran, Depp, en son çıktığı Winona Ryder’in adını kalıcı dövme ile koluna yaptırmış. Ancak, bu ilişkiyi de başarısı olarak yürütemeyen sanatçı, ayrıldıktan sonra dövmeyi kazıttırarak yerine, “Wino Forever” şeklinde, manidar bir dövme yaptırmıştır.

Kariyeri

Yıldız oyuncu kariyerinin başlangıcı olarak, ilk kez “Elm Sokağı Kabusu” filmi bilinir. Bu filmin hemen ardından Oliver Stone imzalı Platoon filminde de yer alan Depp, bundan bir yıl sonra “21 Jump Street” isimli dizide boy göstermiştir. Dizinin o dönem reyting sonuçlarının gayet tatmin edici olmasına karşı, Depp’in hedefi daha da yükseklerdeydi.

Johnny Depp’in kariyeri için dönüm noktası diyebileceğimiz isim, Tim Burton’dur. Usta yönetmenin vaftiz babası olan Depp, Tim Burton imzalı neredeyse tüm filmlerde yer almakla yetinmemiş, Tim Burton’un Helena Carter imzasını taşıyan pek çok yapımda da kamera karşısına geçmiştir.

Depp’i kariyerinin zirvesine doğru ulaşmasında önemli rol oynayan, Burton filmleri de yıldız oyuncunun zirveye oturmasına yeterli olmamıştır. Johnny Depp için, kariyerinin zirvesi, “Karayip Korsanları: Siyah İnci’nin Laneti” isimli yapımdır. Film ile beraber, “En İyi Erkek Oyuncu” dalında, Akademi Ödülleri’ne aday olan Depp, Disney projesi ile Oscar’a giden ilk sanatçı olmaya hak kazanmıştır.

“Karayip Korsanları” serilerinin her biri ile tüm dünyada gişe rekorları kırmayı başaran, Johnny Depp, serinin son filminde tamı tamına 75 milyon dolar gibi yüksek bir oyunculuk ücreti alarak, sinema tarihinin en çok ücret alan oyuncusu olarak, Guiness Rekorlar kitabına adını yazdırmıştır. Depp, geçtiğimiz son 10 yılın en çok kazanan oyuncusu olma özelliğine de sahiptir. Yıldız oyuncunun bir diğer göz dolduran özelliği ise, tüm dünya genelinde 1 milyar dolar üzeri gişeye sahip 12 yapımın, 8 inde yer almasıdır.

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