Ünlü perküsyon sanatçımız, Hadi için ipucu sorusu olarak, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Katılımcılar canlı olarak sorulan sorulara cevap veriyor. Son soruyu da bilen yarışmacılar arasında büyük ikramiye bölüştürülüyor. Bugün saat 20.30'daki yarışma için Hadi'de ipucu sorusu olarak, dünyanın birçok yerinde sahne alan ünlü perküsyon sanatçımız soruldu. Peki perküsyon nedir? Ünlü perküsyon sanatçımız kimdir?

HADİ İPUCU: DÜNYANIN BİRÇOK YERİNDE SAHNE ALAN ÜNLÜ PERKÜSYON SANATÇIMIZ KİMDİR?

Dünyanın birçok yerinde sahne alan ünlü perküsyon sanatçımız Burhan Öçal'dir. Burhan Öçal 25 Nisan 1959'da Kırklareli'de dünyaya geldi.

BURHAN ÖÇAL ALBÜMLERİ

Oynamaya Geldik (2006)

Yeni Rüya (2005)

Trakya All Star-Kırklareli İl Sınırı

Sultan Orhan (albüm)|Sultan Orhan

Sultan Secret Door

Caravaneseria

Oient Secret

Grand Bazar

Sultan

Grove Alla Turca (Türkiye)

1001 Nacht Musik

Dervis Mustafa

Black Sea - Karadeniz 1992

Sultan Osman

BURHAN ÖÇAL FİLMLERİ

2013 Istanbul Unveiled

2010 Türkler Çıldırmış Olmalı - Albay Mehmet Kara

2008 Dinle Neyden

2007 O Kadın - Yeşim'ın babası

2006 Maçolar

2004 O Şimdi Mahkum - Numan

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