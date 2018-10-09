Ünlü perküsyon sanatçımız, Hadi için ipucu sorusu olarak, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Katılımcılar canlı olarak sorulan sorulara cevap veriyor. Son soruyu da bilen yarışmacılar arasında büyük ikramiye bölüştürülüyor. Bugün saat 20.30'daki yarışma için Hadi'de ipucu sorusu olarak, dünyanın birçok yerinde sahne alan ünlü perküsyon sanatçımız soruldu. Peki perküsyon nedir? Ünlü perküsyon sanatçımız kimdir?
HADİ İPUCU: DÜNYANIN BİRÇOK YERİNDE SAHNE ALAN ÜNLÜ PERKÜSYON SANATÇIMIZ KİMDİR?
Dünyanın birçok yerinde sahne alan ünlü perküsyon sanatçımız Burhan Öçal'dir. Burhan Öçal 25 Nisan 1959'da Kırklareli'de dünyaya geldi.
BURHAN ÖÇAL ALBÜMLERİ
Oynamaya Geldik (2006)
Yeni Rüya (2005)
Trakya All Star-Kırklareli İl Sınırı
Sultan Orhan (albüm)|Sultan Orhan
Sultan Secret Door
Caravaneseria
Oient Secret
Grand Bazar
Sultan
Grove Alla Turca (Türkiye)
1001 Nacht Musik
Dervis Mustafa
Black Sea - Karadeniz 1992
Sultan Osman
BURHAN ÖÇAL FİLMLERİ
2013 Istanbul Unveiled GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
2010 Türkler Çıldırmış Olmalı - Albay Mehmet Kara
2008 Dinle Neyden
2007 O Kadın - Yeşim'ın babası
2006 Maçolar
2004 O Şimdi Mahkum - Numan