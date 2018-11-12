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Hadi ipucu sorusu: Üretimden önce bir ürünün sanal ortamda oluşturulan modeline ne ad verilir? 12 Kasım Hadi ipucu cevabı

Hadi ipucu sorusu bugün 20.30'da başlayacak yarışma için "Üretimden önce bir ürünün sanal ortamda oluşturulan modeli" işaret edildi. Peki Hadi ipucu sorusu olarak sorulan Üretimden önce bir ürünün sanal ortamda oluşturulan modeline ne ad verilir? 12 Kasım Hadi ipucu sorusu cevabı haberimizde

12.11.2018 - 15:21 | Güncelleme:

Hadi ipucu sorusu, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı ve "Üretimden önce bir ürünün sanal ortamda oluşturulan modeli" işaret edildi. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Katılımcılar canlı olarak sorulan sorulara cevap veriyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. Bugün saat 20.30'daki Hadi için ipucu olarak Üretimden önce bir ürünün sanal ortamda oluşturulan modeline ne ad verilir?

HADİ İPUCU: ÜRETİMDEN ÖNCE BİR ÜRÜNÜN SANAL ORTAMDA OLUŞTURULAN MODELİNE NE AD VERİLİR?

Dijital İkiz, en yalın haliyle bir sürecin, ürünün ya da servisin sanal bir modeli olarak tanımlanabilir. Sanal ve fiziksel dünyaların birleştirilmesini sağlayan Dijital İkiz teknolojisi sayesinde bir fabrikanın, ürünün ya da üretim hattının sanal ortamda oluşturulması zaman ve maliyet tasarrufu sağlarken riskleri de kayda değer oranda azaltıyor.

DİJİTAL İKİZ TEKNOLOJİSİ HAKKINDA DETAYLAR

NASA’nın eşleme teknolojisi sonucunda ortaya çıkan Dijital İkiz teknolojisi ilk olarak 2002’de Dr. Michael Grieves tarafından ifade edildi. Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi isimli kitabın yazarı Grieves, dijital ikiz modelli bir yapı kurmak için gerekli üç temel unsuru şöyle sıralıyor:

1. Ürünün gerçek ortamdaki hali

2. Sanal ortamdaki hali

3. Bu iki hali birbirine bağlayan veriler

Burada, aradaki bağlantı sensörler aracılığıyla sağlanıyor. Dijital ikizi yaratılacak şey bir ürünse, ürüne bağlanan sensörler, gerçek üründeki verileri toplayarak dijital ikizine gönderiyor. Bu aşamada simülasyon, tahminleme ve yapay zeka yöntemleri kullanılıyor. Fiziksel ürünle sürekli iletişim halinde olan dijital ikiz, verileri işleyip farklı senaryolarda sonuçları sunarken aynı zamanda fiziksel ortamdan gelebilecek herhangi bir gerçek veriyi de dikkate alıyor ve yeni gelen anlık bilgilere göre durumunu güncelliyor. Bu sayede sağlanan etkileşimle ürünün performansında kayda değer iyileştirmeler yapılabiliyor.

Karmaşık ve pahalı endüstriyel ve iş ekipmanları, hizmetler veya süreçlerde durma sürelerini azaltmak, genel bakım maliyetlerini düşürmek ve kullanımı iyileştirmek son derece kritik ve değerli hale gelecek.Fiziksel ve dijital dünya arasında köprü kuran Dijital İkiz kavramının, önümüzdeki beş yıl ve sonrasında giderek daha geniş ve derin bir etki yaratarak öne çıkması bekleniyor. Gartner Bağımsız Araştırma Şirketi’nin öngörülerine göre 2021 yılına gelindiğinde, büyük sanayi şirketlerinin yarısı Dijital İkiz teknolojisi kullanıyor olacak.

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