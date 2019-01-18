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Hadi ipucu sorusu ve cevabı belli oldu. 18 Ocak 2019 saat 12.30'da canlı olarak yayınlanacak Hadi yarışması öncesi ipucu sorusu verildi. Orta oyununda kullanılan hangi müzik aletine "papara" adı verilir? sorusu ipucu oldu. İşte 18 Ocak Hadi ipucu sorusunun cevabı
Hadi tarafından yayınlanan duyuruda: "Merhaba sevgili hadiciler! hadi bugün 12.30'da.
Ana karakterleri Kavuklu ve Pişekar olan, açık alanda oynan, doğaçlamaya dayanan müzikli ve danslı halk oyununun adını eminiz ki hepiniz biliyorsunuzdur. ????Peki, oyunun baş müzisyeni tarafından çalınan, orta oyununda kullanılan hangi müzik aletine "papara" adı verilir? Biliyor musunuz?" denildi.
HADİ İPUCU SORUSU CEVABI :ZURNA
Zurna, Türkiye'nin birçok yerinde kullanılan, tahta, metal ve kamış kullanarak yapılan, yüksek sesli, bu yüzden büyük davul ile birlikte çalınan, yine bu yüzden açık havada kullanıma uygun, nefesli saz çeşididir.
Güneydoğu Anadolu Bölgesinin folklorunda genellikle (Mardin'de Gaziantep, Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın iç bölgelerinde) ancak mutlaka bas davul eşliğinde kullanılan, ahşap, yedi delikli nefesli bir sazdır.
Mehter takımları ve bunun modern şekli bando mızıka takımlarının eskiden hükümdarların hükümdarlık işareti olarak fermanlarını zurna eşliğinde okutmalarından geliştiği tahmin edilmektedir.
Türkiye'de olduğu gibi Fas'tan Çin'e kadar uzanan iklim kuşağındaki her ülkede kullanıldığı da bilinmektedir. Ayrı-ayrı türleri Orta Doğu ve Kafkasya halkları arasında çok geniş yayılmıştır. Eski insan meskenlerinden biri olan Mingeçevir erazisinde yapılmış arxeoloji kazıntılar zamanı maral boynuzundan hazırlanmış dört adet zurna aşkar edilmiştir. Bilim adamlarının hesaplamalarına göre, yüksek zevkle yapılmış bu çalgıların üç bin yıl yaşı vardır.
Zurnanın boy ve şekil olarak çok çeşitleri vardır. Zurnadan zurnaya küçük değişikliklerle aynı olan özellikleri:
Büyük parçasının sert bir ağaçtan yapılması (dağ eriği, ceviz, vs..)
İçinin açılarak sesi tam karşıya gönderecek şekilde olması (uzunlama kesiti parabola benzer)
Sesinin küçücük bir kamış silindirin ezilerek daracık bir elips haline getirilmiş dış deliğinin açılma kapanma titremeleriyle çıkması
İç boru deliğinin en kamışa yakın tarafının önce şimşir sonra da metal parça ile daha da daralması.
Kamışın özelliğinden sesinin ancak yüksek basınç sonucu çıkabilmesi
Yüksek basıncın gereği nefes çevirerek (şişirtilmiş avurtlardaki havayı kullanırken burundan nefes alıp devam ederek yani ezgiyi hiç nefes almak için kesmeden) çalınması.
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