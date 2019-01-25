Hadi ipucu sorusu 25 Ocak 20.30 yarışması için, Instagram sayfası üzerinden yayınlandı. Hadi ipucu sorusu "Dünyada yılda kaç adet plastik poşet kullanılıyor?" şeklinde açıklanırken, Hadiciler yarışmada bir adım önde olmak için ipucu sorusunun cevabını araştırıyor. Hadi oyunu mobil uygulama olarak canlı şekilde oynanıyor. Oyun Haftaiçi her gün 12.30 - 20.30'da hafatsonu ise sadece 20.30'da düzenleniyor. İşte dünyada yılda kullanılan plastik poşet sayısı ve 25 Ocak Hadi ipucu sorusu cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU: DÜNYADA YILDA KAÇ ADET PLASTİK POŞET KULLANILIYOR?

Spor Gecesi bu akşam 20.30'da!

Çöpten arındırılmış bir çevre yaratmak için çalışan Çöpüne Sahip Çık Vakfı, üretilen çöp miktarının azaltılması ve çöpün doğru yere atılması yönünde farkındalığın yaratmak için çalışıyor. Gerçekten ihtiyacımız olmayan pipet, kâğıt veya plastik bardak, tabak, çatal, bıçak, plastik poşet gibi tek kullanımlık ürünlerden olabildiğince uzak durmalıyız. Birkaç dakika kullanıp çöpe attığımız bu ürünler doğada yüzlerce yıl kalıyor. Peki hadiciler dünyada yılda kaç adet plastik poşet kullanılıyor biliyor muyuz? @copunesahipcik 'tan kolayca cevaba ulaşabilirsiniz.

HADİ İPUCU CEVABI: DÜNYADA HER YIL 5 TRİLYON POŞET KULLANILIYOR

ÇÖPÜNE SAHİP ÇIK VAKFI HAKKINDA

Çöpüne Sahip Çık Vakfı, çöpün doğru yere atılması ve çöp üretiminin azaltılması yönünde toplumda davranış dönüşümü sağlayarak, daha temiz bir çevre ve yaşam alanı oluşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla Murat Vargı öncülüğünde 2015 yılında kurulmuştur.

Çöpüne Sahip Çık Vakfı'nın hedefi, daha temiz bir çevre ve yaşam alanı için toplumda yere çöp atma davranışının değiştirilmesi ve çöp üretiminin azaltılmasını sağlamak. Temiz bir çevre için tüm toplumun çöpün üretimi ve doğru yere atılması konusunda hassasiyet ile davrandığı sürdürülebilir bir dünya yaratmaktır.

Vakfın misyonu, çöpten arınmış bir çevre için toplumda davranış dönüşümü sağlamak üzere çevre bilincini arttıran kampanyalar düzenlemek, eğitici ve teşvik edici projeler geliştirmek, çevre politikalarını iyileştirmek, ilham veren uygulamaları paylaşmak. Vakıf, misyonu gerçekleştirirken belediyeler, eğitim, medya, sivil toplum kuruluşları ve ilgili diğer kamu ve özel kurumlar ile işbirliği içinde çalışıyor.