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Hadi ipucu sorusu cevabı belli olur olmaz binlerce kişi araştırma yapmaya devam ediyor. Kısa sürede hatırı sayılır bir kitleyiciye ulaşan Hadi bugün akşam yayınlanacak olan yarışmasındaki ipucu sorusunu, "Rusya ve Avrupa'nın en büyük köprülerinden biri olan Kırım Köprüsü'nün bulunduğu yer ile alakalı. Karadeniz ile Azak Denizi'ni bağlayan boğazın adı nedir?" diye yayınladı. Hadi bugün saat 20.30'da yayınlanacak olan yarışmasında tüm soruları bilen yarışmacılarına 10.000 TL değerindeki para ödülünü bölüştürecek.
HADİ İPUCU CEVABI
31 Ocak Hadi ipucu cevabı: Kerç Boğazı
HADİ İPUCU SORUSU: KARADENİZ İLE AZAK DENİZİNİ BAĞLAYAN BOĞAZ NEDİR? KERÇ BOĞAZI HAKKINDA BİLGİLER
Kerç Boğazı. Karadeniz ile Azak Denizi'ni birleştiren deniz geçidi, boğaz. İlk ve Ortaçağ boyunca, su yollarını birleştiren önemli bir ticari yol işlevi görmüştür. MÖ 8. yüzyıldan başlayarak, Kerç Boğazının iki yakası boyunca Grek ticaret kentleri kurulmuştur
İlk ve Ortaçağ boyunca, su yollarını birleştiren önemli bir ticari yol işlevi görmüştür. MÖ 8. yüzyıldan başlayarak, Kerç Boğazının iki yakası boyunca Grek ticaret kentleri (koloniler) kurulmuştur. Bunların en önemlileri boğazın batı yakasında bulunan ve Bosporos Krallığı'nın başkenti de olan Panticapaeum ile güneyindeki Nymphaion, doğu yakasında da Phanagoria ve Hermonassa idi.
Kerç Boğazı, daha sonra birçok kez el değiştirdi. 1783'te Kırım Hanlığı'nın lağvedilip topraklarının Rusya'ya ilhak edilmesi sonucu, tamamıyla Rus denetimine girdi. Sovyetler döneminde, Rus SFS Cumhuriyetine bağlı bir oblast olan Kırım, 1954'te Ukrayna SSC'ye verildi. 1991 yılı sonunda Sovyetler'in dağılması üzerine, Kerç Boğazının batı yakası Ukrayna, doğu yakası da Rusya Federasyonu sınırları içinde kaldı. 2014'te Rusya'nın Kırım'ı ilhakı sonucu boğazın kontrolü tekrar Rusya'ya geçti. Boğazın iki yakası arasında inşaatı devam eden Kerç Boğazı Köprüsü'nün Aralık 2018'de hizmete girmesi ile yeni bir boyut kazandı
HADİ JOKER KODU NEDİR
31 Ocak hadi joker kodu tükenmiştir.
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