Hadi ipucu cevabı belli oldu. 14 Şubat Hadi cevabı Instagram hesabından, "Son dönemde internet erişiminin de iyice artmasıyla görüntülü görüşmeler de hayatımızın önemli bir parçası haline geldi. Peki görüntülü görüşmenin tarihçesi hakkında neler biliyoruz? Mesela ilk görüntülü görüşme kaç yılında yapılmış olabilir?" İşte, Hadi 14 Şubat ipucu sorusu 11.30 cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 14 ŞUBAT

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bu akşam saat 11.30'da

Ödül ise; henüz belli olmadı!

HADİ İPUCU 14 ŞUBAT CEVABI: CEMAL HÜNEL

Cemal Hünal, 2 Ekim 1976, İstanbul doğumludur

Saint Benoit Fransız Lisesi'nde iki yıl okuduktan sonra yaşadığı disiplin sorunu nedeniyle ailesi tarafından İskoçya'ya, Gordonstoun International Summer School'a gönderildi. Lisenin ardından Londra'da tasarım okumaya karar vererek bir süre burada yaşamış ardından oyunculuk eğitimi için Los Angeles'a gitmiştir. Ucla Extension'da, Santa Monica College'de ve London Film School'da tiyatro ve sinema eğitimi almıştır.

Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli kısa filmlerde rol almıştır. Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Ulak ve Issız Adam filmlerinde başrol oyuncusu olarak yer almıştır. Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam dizisindeki Murat rolü için Osmanlı tekniğine dayalı dövüş için Polonyalı hocalardan eğitim almıştır.