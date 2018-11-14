Hadi resimli yarışma bu akşam saat 19.30'da "Bil Bakalım" ve "Kimin Küçüklüğü" konseptiyle yapılacak. Haftada bir gün yapılan Hadi resimli yarışmada ilgi oldukça yüksek oluyor. 14 Kasım Hadi resimli yarışma ipucusu ve cevabı haberimizde.

HADİ RESİMLİ YARIŞMA: BİL BAKALIM - KİMİN KÜÇÜKLÜĞÜ?

Hadi 19.30 resimli yarışma ipucu sorusu instagramda aşağıdaki şekilde duyuruldu:

"Hadi bu akşam Resimli Yarışma’yla 19:30’da

Eğlence ve tahmin yarışmamız da bu hafta hem ‘’Kimin Küçüklüğü’’ hem de ‘’Bil Bakalım’’ birlikte olacak.

Yakınlaştırılmış görsellerin bütün halini ve ünlülerin küçüklüklerini bakalım bu hafta kimler tahmin edebilecek.

Şanslıyım, tahminlerim tutar diyorsan ve eğlenmek istiyorsan Hadi sen de gel"

LEVENT KIRCA KİMDİR?

Zeki Levent Kırca 28 Eylül 1950'de Samsun'da doğup, 12 Ekim 2015'de İstanbul'da yaşaını yitirdi. Sanatçının ikisi ilk eşinden, ikisi de Oya Başar'dan olan 4 çocuğu vardır. 33. Türkiye Hükûmeti'nde Kültür Bakanlığı'nın tavsiyesiyle verilmeye başlanan Devlet Sanatçısı unvanına 1998'de lâyık görülen sanatçının bu unvanı 63. Türkiye Hükûmeti tarafından geri alındı.

İlk kez 1964'te Ankara Devlet Tiyatrosu'nda sahneye çıktı. Ankara Birlik Tiyatrosu ve Halk Oyuncuları'nda çalıştı. Nasreddin Hoca Oyun Treni, Siz Olsaydınız Ne Yapardınız?, Bu Oyun Nasıl Oynanmalı?, Sağlık Olsun!, Ne Olur Ne Olmaz gibi televizyon dizilerinin yapımcılığını üstlendi. 1978'de Altınşehir adlı filmle sinemaya geçti. Ne Olacak Şimdi? ve Mavi Muammer adlı filmlerde oynadı. Hodri Meydan Topluluğu adlı Tiyatro Grubu'nu kurdu. Eski eşi Oya Başar ile birlikte "Güzel ve Çirkin" ve "Sefiller" adlı oyunları sergiledi. Üç Baba Hasan, Kadıncıklar adlı oyunları sergiledi. 1988'de başlayıp 22 yıl süren Olacak O Kadar adlı televizyon programını hazırladı. İlk sinema yönetmenlik denemesini Son adlı filmle yaptı. Daha sonra Şeytan Bunun Neresinde adlı filmi yönetti.

1998 yılında 33. Türkiye Hükûmeti'nde Kültür Bakanlığının tavsiyesiyle verilmeye başlanan Devlet Sanatçısı unvanına lâyık görülmüş Kırca'nın bu unvanı Nisan 2015'te geri alındı. Saint Petersburg Bal Mumu Heykelleri Müzesi'nde heykeli olan nadir Türk sanatçılardan olup 2011 yılında Karımın Dediği Dedik Çaldığı Kontrbas isimli komedi dizisine başlamıştır, fakat reyting alamadığından dolayı dizi dört bölüm sürmüş ve bitmiştir.

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