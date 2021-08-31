Hadis ilminin tartışmasız otoritesi: Buhari

AA

AA muhabirinin kaynaklardan derlediği bilgilere göre, asıl adı Muhammed bin İsmail olan Buhari, 20 Temmuz 810'da Buhara'da doğdu. Hadis ilmiyle ilgilenen babası İsmail'i henüz çocuk yaşta kaybeden Buhari, annesi tarafından yetiştirildi.

Erken yaşlarda hadis alimlerinden ilim öğrenmeye başlayan Buhari, 11 yaşlarında hocası Dahili'nin hadis rivayeti sırasında yaptığı bazı hataları tashih etmesiyle dikkatleri çekti. 16 yaşına geldiği zaman dönemin önemli muhaddislerinden İbnü'l-Mübarek ve Veki bin Cerrah'ın kitaplarını tamamen ezberledi.

Annesi ve kardeşi Ahmed ile gittiği hac ziyareti sonrası Buhari Mekke'de kaldı ve Hallad bin Yahya, Humeydi gibi alimlerden hadis dersi aldı. Daha sonra bu amaçla Bağdat, Basra, Belh, Şam, Humus, Kufe, Nişabur gibi birçok ilim merkezine seyahatler yaptı.

Tek nüshası İrlanda'da bulunan İbn Mende'ye ait bir eserde, Buhari'nin kendisinden rivayette bulunduğu hocalarından 309 muhaddisin adı, yaşadıkları şehirler ve ölüm tarihleri yer alır. Talebesi olan Firebri, el-Camiu's-Sahih'i Buhari'den 90 bin talebenin dinlediğini söyler. En tanınmış diğer talebeleri ise İmam Müslim, Tirmizi, Ebu Hatim, Ebu Zür'a er-Razi, Muhammed b. Nasr el-Mervezi, Salih Cezere, İbn Huzeyme gibi muhaddislerdir.

Buhari, uzun seyahatleri sonunda derlediği hadislerle geniş bir kütüphane oluşturdu. Seyahatleri esnasında da kitaplarının önemli bir kısmını yanında taşıdı. Hadisleri yalnızca kaleme almayıp aynı zamanda hafızasında da tuttu.

Buhari ilmi ve hafızası ile ilgili hadis ilmiyle uğraşanlar tarafından sınava da tabi tutuldu.

İbn Adi'nin rivayetine göre, Buhari'nin Bağdat'a geldiğini duyan muhaddisler 100 hadisin senet ve metinlerini birbirine karıştırarak bunları on kişiye verdi. Buhari, sorulan her hadisi senet ve metinleriyle doğrusunu söyleyerek ilmi birikimini gösterdi.

- Valinin oğlunu okutmadığı için iftiraya uğrayıp sürüldü

Buhari, sırasıyla Nişabur, Merv ve Buhara'ya giderek kendisinden ilim öğrenmek isteyen herkese bildiğini esirgemeden vermesine rağmen devlet adamlarından uzak durdu. İlmi küçük düşüremeyeceğini, onu başkalarının ayağına götüremeyeceğini, gerçekten arzu ediyorsa hadis okuttuğu mescide veya evine gelmesini söyledi.

Buhara Valisi'nin sadece kendi çocuklarına ders vermesi talebini de ilmi sadece belli insanlara tahsis edemeyeceği gerekçesiyle reddetti. Bunun üzerine Vali, yakın adamlarından bazılarına Buhari’nin Ehl-i Sünnet itikadıyla bağdaşmayan fikirlere sahip olduğunu iddia eden söylentiler çıkardı.

Sonra da bu iftiraya dayanarak onu kendi memleketinden sürdü. Semerkant'a gitmek üzere yola çıkan Buhari, Hartenk kasabasındaki akrabalarını ziyaret etti. Fakat orada hastalandı ve Semerkant'a gidemedi. 31 Ağustos 870'te Ramazan Bayramı gecesi vefat etti ve orada toprağa verildi.

Ailesi hakkında bütün bilinen, Ahmed isimli bir oğlu olduğudur.

- Eleştirilerinde her zaman ölçülü ve insaflı davrandı

Buhari, orta boylu olup zayıf ve ince bir yapıya sahipti. Az konuşur, başkalarının sahip olduğu imkanlara özenmez, yiyip içmeye de önem vermezdi. Cömert, yardımsever ve dünya malına değer vermezdi.

Buhari, tenkit ettiği raviler hakkında son derece mutedil ve insaflı sözler söylerdi. Hadis uydurmakla tanınan kimseler hakkında bile "yalancı" kelimesini pek nadir kullanırdı. Gıybetten sakınarak kimseyi çekiştirmediğini söylemesi ve "Allah Teala'nın beni gıybetten dolayı hesaba çekmeyeceğini umarım." demesi bu konudaki titizliğini gösterir.

Buhari'yi yakından tanıyan alimlerin takdirleri, onun ilmi şahsiyeti ve otoritesi hakkında fikir verir. Hadis ve fıkıh ilimlerindeki derin bilgisiyle tanınan hocası İshak bin Rahuye muhaddislere, "Bu gençten hadis yazınız." diye tavsiyede bulunduktan sonra eğer Buhari, Hasan-ı Basri zamanında gelmiş olsaydı hadis ve fıkhı çok iyi bildiği için herkesin ona başvurmak zorunda kalacağını söylerdi. Yine hocalarından Amr bin Ali el-Fellas, onun bilmediği hadise hadis denilemeyeceğini söylerdi. İbn Huzeyme ise "Şu gök kubbenin altında Resulullah'ın hadislerini Buhari'den daha iyi bilen ve daha iyi ezberlemiş olan birini görmedim." demiştir.

Hocalarından Humeydi, hadise dair bir meselede muhaddislerden biriyle anlaşmazlığa düşünce henüz 18 yaşında bulunan talebesi Buhari'yi hakem tayin etmişti.

- Fakihlerin efendisi

Hadis alanında tanınan önemli şahsiyetler arasında Buhari'nin ön planda çıkmasının sebebi, sahih hadisleri ilk defa bir araya getirmesinin yanında hadis ilmindeki tartışmasız otoritesi oldu. Metot ve diğer yönlerden hiçbir muhaddisin onunla boy ölçüşemediği kabul edilir. Bunlardan başka hadislerden elde ettiği fıkhi görüşlerini bab başlıklarında göstermeye çalışması, bir hadisin ihtiva ettiği birkaç hükmü, ilgili yerlerde zikretmek için onu tekrardan kaçınmaması gibi ilmi özellikleri sebebiyle el-Camiu's-sahih, hadis kitapları arasında öne çıkar.

Büyük bir hadis imamı olarak şöhret bulan Buhari aynı zamanda bir fakihtir. Buhari'nin hayatı ve ilmi şahsiyetinden bahseden tabakat kitaplarında "fakihlerin efendisi", "bu ümmetin fakihi" ve "Allah'ın yarattığı kullar içerisinde en fakih olanı" diye nitelendirilmiştir.

- Eserleri

El-Camiu's-Sahih (Sahih-i Buhari), et-Tarihu'l-kebir, et-Tarihu'l-evsat, et-Tarihu's-sagir, Kitabü'd-Du'afa'i's-sağir, Kitabü'l-Küna, et-Tevariḫ ve'l-ensab, el-Edebü'l-müfred, Halku ef'ali'l-ibad, Ref'u'l-yedeyn fi's-salat, Kitabü'l-Kıra'ati Halfe'l-imam.