Hadise, 'Çocuk Hakları Savunucusu' oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Magazin Hadise, 'Çocuk Hakları Savunucusu' oldu - Magazin haberleri
ABONE OL

Hadise, 'Çocuk Hakları Savunucusu' oldu

UNICEF Türkiye, şarkıcı Hadise'yi Çocuk Hakları Savunucusu olarak atadığını duyurdu. Hadise, bir yıl süreyle UNICEF Türkiye'nin çocuk işçiliği ve çocuklara yönelik şiddetin sona erdirilmesi konularında yürüttüğü savunuculuk çalışmalarını destekleyecek

Hadise, 'Çocuk Hakları Savunucusu' oldu - Magazin haberleri
Hadise, 'Çocuk Hakları Savunucusu' oldu
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Hadise konuyla ilgili, "UNICEF'i ve Türkiye'deki tüm çocukları desteklemekten gurur duyuyorum. Bu benim için bir rüyanın gerçeğe dönüşmesi." dedi.

Bu görevlendirme ile Hadise, şiddet ve çocuk işçiliği gibi, çocukların hayatlarını ve refahlarını riske atan konulara odaklanan çalışmalara destek vereceğini taahhüt etti.

"GENÇLERE ROL MODEL OLMALIYIZ"

Hadise, sözlerine, "Bugün vermek istediğim mesaj basit; Çocuklar örnek alarak öğrenirler. O hâlde Türkiye'nin tüm çocuklarına ve gençlerine rol model olmalı ve yetişkinlik yolunda karşılaştıkları zorluklarla mücadele etmede onlara yardım etmeliyiz. Ayrıca, ülkemizdeki her çocuğun nitelikli ve kapsayıcı eğitim, sosyal koruma, ücretsiz kültür ve spor faaliyetleri ile öğrenme fırsatlarına erişimini destekleyerek onların kendilerine yetebilen bireyler olarak yetişmelerine yardımcı olabiliriz. Bunun ayrıca yoksulluk döngüsünün kırılması açısından da önemli olduğunu düşünüyorum." şeklinde devam etti.

Ünlü şarkıcı, ayrıca kaynaklarını tüm dünyada çocuk haklarının korunması, gerçekleştirilmesi ve sürdürülmesi için kullanan ve bu konuda savunuculuk yapan küresel UNICEF Çocuk Savunucuları ailesine katıldı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Demet Şener-Tolga Arman çifti yürüyüşte - Magazin haberleri
MAGAZİN Tatilde yürüyüş
Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol, Bodrum'da buluştu - Magazin haberleri
MAGAZİN Kankalar tatilde
Hazal Filiz Küçükköse, Bodrum'da: 2 mayo giydi, balıklama atladı - Magazin haberleri
MAGAZİN Sıcağa dayanamadı
Didem Soydan ile Burak Deniz sezonu Bodrum'da açtı - Magazin haberleri
MAGAZİN Bodrum aşıkları
Ebru Şahin ile Cedi Osman Çeşme'de düğün yaptı: Gelinlikle gördüğüm ilk an... - Magazin haberleri
MAGAZİN Aşklarının başladığı yerde düğün yaptılar
Selena'nın kıvırcık saçlı güzeliydi! Selana'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son halini tanımak imkansız!
MAGAZİN Son halini tanımak imkansız!
Kerem Bürsin'in kız kardeşini görenler gözlerine inanamadı! Uzaktan yakından alakaları yok!
MAGAZİN Kız kardeşiyle uzaktan yakından alakaları yok!
Güzelliğiyle annesinden almış! Emine Ün ve Emre Kınay'ın kızları Duru Kınay annesinin adeta kopyası!
MAGAZİN Güzelliğiyle annesinden almış!
Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin abisi Orçun İynemli bakın kim çıktı! Meğer aynı dizide rol almışlar...
MAGAZİN Bakın abisi kim çıktı!
Herkesten sır gibi saklıyordu! Cüneyt Arkın'ın hiç görüşmediği ilk çocuğu Filiz Canlı Cürelibatur yıllar sonra ortaya çıktı!
MAGAZİN Meğer ilk çocuğuyla yıllardır görüşmüyormuş!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.