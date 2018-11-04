Cadde'den Emrah Akçaay'ın haberine göre, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hadise, doğum gününü ailesi ile ayrı kutladığı yönündeki haberlere “Arkadaşlar bu tür haberler bundan sonra sürekli çıkacak ama ben artık bu haberler ile ilgili konuşmayacağım. Bugün de arkadaşlarım ile küçük bir kutlama yaptık" şeklinde cevap verdi.

Geçmişte adı Ahmet Kural'la aşk haberlerine karıştığı ve oyuncunun Sıla’ya uyguladığı şiddetle ilgili düşüncelerini soran gazetecilere, "O dönemde çıkan haberlerin hepsi yalan, öyle bir durum hiçbir zaman olmadı. Tabii ki şiddetin her türlüsüne karşıyız. Adalet yerini bulacaktır" dedi.

Kendisinin geçmişte böyle bir şiddete maruz kalıp kalmadığı sorularına şarkıcı, "Herkes ilişkisinde bir takım sözlü şiddete maruz kalmıştır. Aşkta her şey oluyor. Gurur oluyor, kavga oluyor ama tabii ki şiddet başka bir şey. Kabul edilecek bir durum değil" diyerek kendisini bekleyen VIP aracına bindi.

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