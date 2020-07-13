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Hadise: Çekin pis ellerinizi!

Şarkıcı Hadise, internet siteleri üzerinden yapıldığı iddia edilen çocuk kaçakçılığı haberlerine çok sert tepki gösterdi

Hadise

Karantina dönemini sevgilisi Kaan Yıldırım ile gözlerden uzakta geçirmeyi tercih eden Hadise, sosyal medya hesabından gündeme bomba gibi düşen çocuk kaçakçılığı haberlerine tepki gösterdi.

İnternet üzerinden mobilya satan 'Wayfair' isimli internet sitesinin çocuk ve insan kaçakçılığı ve seks ticareti yaptığı iddialarının ardından tepkiler çığ gibi büyürken Hadise de yaşanan bu rezalete kayıtsız kalmadı ve Instagram hesabından şunları yazdı:

"Pis ellerinizi, para için sattığınız ruhunuzu çocukların üzerinden çekin! Böyle bir duruma susulmaz! Susulamaz! Gördüklerime, duyduklarıma inanamıyorum."

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