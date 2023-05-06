Hadise'den anlamlı konser

Seyircilerin büyük alkışı ve tezahüratları sonrasında duygulanan Hadise "Bu gece benim değil ailesini kaybeden çocuklar için. Burada çok güzel bir gece yaşansın istiyorum. Çok kötü günler yaşadık ama bizi daha güzel bekliyor. Tekrar teşekkürler. Bu gece sizlerin sayesinde oldu" dedi.