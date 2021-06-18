Hadise'den yeni single 0:00 / 0:00

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Özgürlük ve mücadeleye saygı duruşu niteliğindeki 'Hay Hay'ın Şenol Korkmaz yönetmenliğinde çekilen video klibinde Hadise, dünyaca ünlü lüks moda markası ve lüks mücevher markası ile ikinci kez iş birliğine imza atarak, Türkiye'de yine bir ilki gerçekleştiriyor.

Kreatif Direktör Pierpaolo Piccioli imzalı Valentino Pre-Fall 2021 koleksiyonundan gördüğümüz ve marka tarafından Milano'dan özel olarak Türkiye'ye gönderilen rüya gibi bir elbiseyle karşımıza çıkan Hadise hayata, aşka ve umuda dair hayal kırıklıklarını imgelerken, aynı koleksiyona ait ikonik trençkotla da her kadının içindeki savaşçı ruhu, gücü ve her daim mücadeleyi temsil ediyor.

Klipte kullanılan mücevherlerin de sembolik olarak anlamları var. Trençkot ile birlikte kullanılan yüzükler asla pes etmeyen bir kadının kudretli yumruğundan esinlenilmiş. Elbise ile beraber tercih edilen Pomellato mücevherler de kırılan hayallerin er ya da geç sarılabileceğini ve yeniden hayal kurmanın hep mümkün olabileceğini hatırlatıyor.