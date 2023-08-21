Haberler Magazin Hadise'den göz kamaştıran tarz! Ünlü şarkıcı düğünün en gözde isimlerinden oldu!

Hadise'den göz kamaştıran tarz! Ünlü şarkıcı düğünün en gözde isimlerinden oldu! Türkiye'nin en sevilen şarkıcılarından biri olan Hadise, geçtiğimiz günlerde modacı Nedret Taciroğlu'nun kızı Yasemin Taciroğlu'nun düğününe katıldı. Ünlü isim, düğünde tercih ettiği kombiniyle çekildiği pozlarını sosyal medya hesabından sevenlerinin beğenisine sundu. İşte Hadise'nin son pozları... Habertürk Giriş: 21.08.2023 - 14:55 Güncelleme: 21.08.2023 - 14:55 facebook

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Modacı Nedret Taciroğlu'nun kızı Yasemin Taciroğlu ile iş insanı Ahmet Uras ile dünyaevine girdi. Düğüne katılanlar arasında başarılı şarkıcı Hadise'de yer aldı. Uzun parıltılı bir elbise tercih eden ünlü şarkıcı, kombiniyle çekildiği görüntülerini sosyal medya hesabından sevenlerinin beğenisine sundu.

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Birçok ünlü simanın katıldığı düğüne, Kaan Yıldırım'ın eski eşi Ezgi Eyüboğlu, eski sevgilisi Hande Erçel ve son aşkı Hadise'nin olması damga vurdu. Üç ismin aynı düğünde yer alması sosyal medyada çok konuşuldu.