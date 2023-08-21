Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        HT Kulup
        Dünyadan
        Televizyon
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Hadise'den göz kamaştıran tarz! Ünlü şarkıcı düğünün en gözde isimlerinden oldu!

        Hadise'den göz kamaştıran tarz! Ünlü şarkıcı düğünün en gözde isimlerinden oldu!

        Türkiye'nin en sevilen şarkıcılarından biri olan Hadise, geçtiğimiz günlerde modacı Nedret Taciroğlu'nun kızı Yasemin Taciroğlu'nun düğününe katıldı. Ünlü isim, düğünde tercih ettiği kombiniyle çekildiği pozlarını sosyal medya hesabından sevenlerinin beğenisine sundu. İşte Hadise'nin son pozları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2023 - 14:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Modacı Nedret Taciroğlu'nun kızı Yasemin Taciroğlu ile iş insanı Ahmet Uras ile dünyaevine girdi. Düğüne katılanlar arasında başarılı şarkıcı Hadise'de yer aldı. Uzun parıltılı bir elbise tercih eden ünlü şarkıcı, kombiniyle çekildiği görüntülerini sosyal medya hesabından sevenlerinin beğenisine sundu.

        2

        Birçok ünlü simanın katıldığı düğüne, Kaan Yıldırım'ın eski eşi Ezgi Eyüboğlu, eski sevgilisi Hande Erçel ve son aşkı Hadise'nin olması damga vurdu. Üç ismin aynı düğünde yer alması sosyal medyada çok konuşuldu.

        3

        İddialara göre şimdilerde Hande Erçel ile aşk yaşayan cemiyet hayatının en tanınan isimlerinden biri olan Hakan Sabancı ile Hadise'de bir dönem aşk yaşamıştı. 2015 senesinde başlayan bu aşk, 2016'da ilişkilerinin ciddiye gitmesi üzerine ayrılıkla sonuçlanmıştı.

        4

        Hadise, düğüne giderken tercih ettiği kombiniyle çekildiği fotoğraflarını 14.5 milyon takipçili Instagram hesabından yayınladı. Güzel şarkıcıya 488 binin üzerinde beğeni ve 2000'nin üzerinde yorum geldi.

        5

        İşte Hadise'nin son pozları...

        6
        7
        8
        9
        10
        11
        12
        13
        14
        15
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve emekli maaşlarına ilişkin kritik mesaj
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve emekli maaşlarına ilişkin kritik mesaj
        Beşiktaş Zaynutdinov'u TFF'ye bildirdi
        Beşiktaş Zaynutdinov'u TFF'ye bildirdi
        Arsa ve tarla satışlarında rekor
        Arsa ve tarla satışlarında rekor
        İğne deliğinden çıkarıyor!
        İğne deliğinden çıkarıyor!
        Daha 16 yaşında... 3 gündür haber yok! Neredesin Fatma?
        Daha 16 yaşında... 3 gündür haber yok! Neredesin Fatma?
        F.Bahçe 2'de 2 peşinde! Kartal'ın 11'i
        F.Bahçe 2'de 2 peşinde! Kartal'ın 11'i
        4 kişiyi 15.5 milyon TL dolandırdı! İşte belediye personeline istenen ceza!
        4 kişiyi 15.5 milyon TL dolandırdı! İşte belediye personeline istenen ceza!
        Telefon sinyali kesilmiş! Kayıp öğretmen ormanda aranıyor!
        Telefon sinyali kesilmiş! Kayıp öğretmen ormanda aranıyor!
        Palalı vahşette ifade ortaya çıktı!
        Palalı vahşette ifade ortaya çıktı!
        Beşiktaş'ın iptal edilen golü ve penaltı pozisyonu için ne dediler?
        Beşiktaş'ın iptal edilen golü ve penaltı pozisyonu için ne dediler?
        Orman yangınları sürüyor: Yunanistan'da bir kişi öldü!
        Orman yangınları sürüyor: Yunanistan'da bir kişi öldü!
        Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole uçtu: 12 ölü, 19 yaralı
        Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole uçtu: 12 ölü, 19 yaralı
        'Gerçekçi bir teklifle gelinmelidir'
        'Gerçekçi bir teklifle gelinmelidir'
        İstanbul'da nüfus arttı, baraj sayısı aynı kaldı; doluluk düştü
        İstanbul'da nüfus arttı, baraj sayısı aynı kaldı; doluluk düştü
        Fatih Camii'nin gizli hazinesi görüntülendi
        Fatih Camii'nin gizli hazinesi görüntülendi
        Livakovic'in geliş tarihi belli oldu!
        Livakovic'in geliş tarihi belli oldu!
        ABD ve Güney Kore'nin tatbikatı başladı
        ABD ve Güney Kore'nin tatbikatı başladı
        Faizin getirisi doların getirisini geçecek mi?
        Faizin getirisi doların getirisini geçecek mi?
        Teoman'dan eleştirilere cevap
        Teoman'dan eleştirilere cevap
        KKM'de çözülme için 13 puanlık marj
        KKM'de çözülme için 13 puanlık marj