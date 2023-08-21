Hadise'den göz kamaştıran tarz! Ünlü şarkıcı düğünün en gözde isimlerinden oldu!
Türkiye'nin en sevilen şarkıcılarından biri olan Hadise, geçtiğimiz günlerde modacı Nedret Taciroğlu'nun kızı Yasemin Taciroğlu'nun düğününe katıldı. Ünlü isim, düğünde tercih ettiği kombiniyle çekildiği pozlarını sosyal medya hesabından sevenlerinin beğenisine sundu. İşte Hadise'nin son pozları...
Modacı Nedret Taciroğlu'nun kızı Yasemin Taciroğlu ile iş insanı Ahmet Uras ile dünyaevine girdi. Düğüne katılanlar arasında başarılı şarkıcı Hadise'de yer aldı. Uzun parıltılı bir elbise tercih eden ünlü şarkıcı, kombiniyle çekildiği görüntülerini sosyal medya hesabından sevenlerinin beğenisine sundu.
Birçok ünlü simanın katıldığı düğüne, Kaan Yıldırım'ın eski eşi Ezgi Eyüboğlu, eski sevgilisi Hande Erçel ve son aşkı Hadise'nin olması damga vurdu. Üç ismin aynı düğünde yer alması sosyal medyada çok konuşuldu.
İddialara göre şimdilerde Hande Erçel ile aşk yaşayan cemiyet hayatının en tanınan isimlerinden biri olan Hakan Sabancı ile Hadise'de bir dönem aşk yaşamıştı. 2015 senesinde başlayan bu aşk, 2016'da ilişkilerinin ciddiye gitmesi üzerine ayrılıkla sonuçlanmıştı.
Hadise, düğüne giderken tercih ettiği kombiniyle çekildiği fotoğraflarını 14.5 milyon takipçili Instagram hesabından yayınladı. Güzel şarkıcıya 488 binin üzerinde beğeni ve 2000'nin üzerinde yorum geldi.
İşte Hadise'nin son pozları...