Haberler Magazin Hadise'den iddialı pozlar! Ünlü şarkıcı deri elbisesiyle göz kamaştırdı!

Hadise'den iddialı pozlar! Ünlü şarkıcı deri elbisesiyle göz kamaştırdı! Geçtiğimiz günlerde Murat Boz ile sahne alan ve davranışlarıyla dikkatleri üzerine çeken şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabında yeni pozlarını yayınladı. Başarılı ismin deri elbiseli gönderilerine dakikalar içerisinde binlerce beğeni ve yorum geldi. Habertürk Giriş: 21.01.2024 - 15:32 Güncelleme: 21.01.2024 - 15:32 facebook

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Türkiye'nin en başarılı pop şarkıcılarından biri olan Hadise, magazin gündeminin mercek altına aldığı isimlerde baş sıralarda yer alıyor. Ünlü şarkıcı son olarak sosyal medya hesabında deri elbisesiyle yayınladığı iddialı pozlarıyla adından söz ettirdi.

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Murat Boz ile samimi görüntüleri sosyal medyada viral olan Hadise'yi yakın arkadaşı olduğu bilinen rapçi Murda takipten çıkmıştı. Konuyla ilgili Hadise, aralarında bir problem olmadığını göstermek için Murda ile çekildiği pozunu hikayesinde yayınlamıştı. Olanların ardından Hollanda'da yaşayan rapçi, Hadise'yi tekrar takip etmişti.